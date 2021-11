Nolasco et Alcántara, par titre Fecarbox

Les boxeurs Ángela Nolasco et Clara Alcántara seront les protagonistes de la soirée de boxe qui se tiendra ce samedi soir à la Villa Flamingos Hall, dans le quartier de Portales Sur, où le titre vacant des poids mouche Fecarbox approuvé par le Conseil mondial sera contesté. de boxe, dans le cadre du festival Box Fest qui devrait être riche en émotions pour les fans.

Ce sera un duel de vengeance pour Alcántara, qui dans son dossier enregistre un trébuchement avec Angela, alors il essaiera de se venger, et quoi de mieux qu’être en jeu une ceinture qui approuve l’entité Vert et Or.

Por su parte, Nolasco llegará al ring más que motivada luego de que el pasado mes de octubre derrotara de forma clara a la campeona mundial interina de peso supermosca del WBC, Sonia Osorio, solo que para su mala suerte no estuvo en juego el título de cette dernière.

Lors de la cérémonie de pesée, les deux dames n’ont eu aucun problème à franchir la balance. Nolasco a marqué un poids de 49 500 kilogrammes, par 49 900, d’Alcántara.

Dans la bagarre de la demi-finale de la nuit, Jonathan Castillo rivalisera avec Carlos Eduardo Reyes, en super-léger à six tours.

Et en combats en quatre rounds : le Poblano Jorge « Estrellita » Jiménez tirera au sort le physique avec Edwin Embriz, en poids mouche ; Eduardo « Tragedias » Calderón contre Javier Ortiz, en poids léger ; Iván « Motorcito » Salazar contre Jorge Luis Huerta, dans le même tonnage ; Cesar Adán Pool échangera des éclats d’obus avec Cristian Reyes, au poids coq.

Alejandro Reyes, promoteur de l’événement, a indiqué que la fête pour les fans de boxe commencera à trois heures de l’après-midi, où il y aura des stands vendant des articles de boxe, des tatoueurs, de la musique live et des combats amateurs, de sorte que les stocks de gros sont garantis. Les coups d’État professionnels commenceront à huit heures du soir et le coût du billet est de trois cents pesos, qui peuvent être achetés sur le lieu de la fonction.