Nolito mène le Celta contre Pafos

in

31/07/2021 à 18:52 CEST

.

Le Celta Vigo a ajouté sa deuxième victoire de la pré-saison contre Paphos Chypriote (2-0), dans un match où il s’est fait remarquer Nolito, buteur du premier but, et les milieux de terrain ont eu leurs premières minutes Denis Suarez Oui Renato Tapia.

CEL

FAP

celtique

Dituro ; Hugo Mallo, Aidoo, Fontan, Kevin ; Beltran ; Solari, Cervi, Brais Méndez ; Nolito et Santi Mina. Ils ont également joué : Renato Tapia, Denis Suárez, Baeza, Carlos Domínguez, Rubén Blanco, Okay, Gabri Veiga, Lauti, Carbonell et Alfon.

Paphos

Artur Rudko; Joao Aurelio, Jeisson Palacios, Bajric, Michail ; Stefan Panic, Deni Hocko, Navarone Foor, Valakari, Semedo, Kévin Bérigaud.

Buts

1-0 Nolito, M.16 ; 2-0 Santi Mina, M.36.

Arbitre

Rial de Quintairos. Il a admonesté Panic par les Pafos.

Incidents

Match amical joué à Ciudad Deportiva Afouteza

Le technicien céleste, Edouard Coudet, est revenu pour donner la propriété à son compatriote Matias Dituro dans le but et placé Kévin Vazquez sur le côté gauche. Sans Lames, qui n’a pas joué pour un inconvénient, Nolito accompagné Santi Mina sur la ligne d’attaque.

Le Paphos a été le premier à avertir avec un coup de Kévin Bérigaud, mais après le premier quart d’heure Nolito a profité d’un laissez-passer de Aidoo pour dépasser le Celta avec une finition spectaculaire.

L’Argentin a touché le deuxième Franco Cervi mais il a trouvé un super Artur Rudko, bien que l’équipe de Coudet, bien supérieur à son rival, en augmentant son avantage avec un but de Santi Mina, qui allonge son bon moment de forme.

Le milieu de terrain péruvien mur, après avoir surmonté le préjudice subi au Coupe de l’Amérique, Oui Denis Suarez Ils sont entrés dans la seconde mi-temps et le Celta a continué à dominer, mais leurs adversaires ont également profité d’occasions de marquer. Au fil des minutes, les célestes ont accusé la charge de travail de la pré-saison et leur rival a fait plus de dégâts mais n’a pas marqué.