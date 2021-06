Nom de bébé de Meghan Markle : Comment le prince Harry et Meghan ont-ils nommé leur fille ? | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a donné naissance à une fille de 7 livres et 11 onces, a annoncé son attachée de presse cet après-midi. La duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont accueilli leur nouvel ajout vendredi en Californie et la mère et l’enfant sont en bonne santé et vont bien.

Le couple a quitté la famille royale l’année dernière, mais Harry est resté proche de sa grand-mère malgré son déménagement aux États-Unis.

À tel point qu’en fait, lui et sa femme Meghan lui ont rendu hommage en nommant leur petite fille.

Le couple a choisi le nom de Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

La fille du duc et de la duchesse de Sussex a été nommée Lilibet d’après le surnom familial de la reine, l’arrière-grand-mère du bébé.

Son deuxième prénom a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles, a déclaré le couple.

C’EST L’ACTUALITÉ – PLUS À SUIVRE…