Nom de Lilibet Diana: le prince Harry a laissé tomber un indice énorme sur le nom de sa fille il y a des ANNÉES | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana: Un expert dit “ne retenez pas votre souffle” sur une photo

Le prince Harry a montré un vif intérêt pour le nom « Lily » lors d’un engagement royal réalisé en 2019, a déclaré un initié, ce qui laisse penser qu’il a peut-être pensé à une version de ce nom depuis assez longtemps. La source a rappelé que le prince Harry et Meghan se sont arrêtés pour parler aux écoliers et à leurs parents lors d’une journée de fonctions royales à Birkenhead.

À l’époque, Meghan était enceinte d’Archie mais le sexe de leur premier-né n’était pas encore connu.

Parmi les sympathisants qui se sont réunis pour apercevoir le duc et la duchesse de Sussex, certains ont suggéré des noms parmi lesquels ils pourraient choisir.

Mais le prince Harry semblait particulièrement intéressé par le nom d’une fille et a demandé plus d’informations à sa mère, selon l’initié.

La source a déclaré au Sun : “Lilibet était un surnom préféré utilisé par le prince Philip.

Meghan Markle et le prince Harry ont nommé leur fille Lilibet Diana (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry lors de leur visite à Birkenhead en 2019 (Image : GETTY)

“C’est aussi l’un des favoris de Harry depuis des années.

“Lors d’un engagement royal à Liverpool en 2019, alors que Meghan était enceinte d’Archie, Harry a demandé à quelqu’un dans la foule comment elle épelait le nom de sa fille Lily.

“Elle a dit qu’Harry s’y intéressait beaucoup et a suggéré qu’il souhaitait le donner un jour à sa propre fille”.

En attendant Archie, le duc et la duchesse de Sussex ont semblé aimer quelques noms.

Pendant le bain de foule, une fille appelée Meghan a également demandé à la duchesse si elle envisagerait d’appeler son bébé “Amy” si elle avait une fille.

Vendredi, Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur fille (Image: GETTY)

Meghan a répondu: “C’est un très joli nom, je l’aime bien. Nous devrons y réfléchir.”

Harry avait déjà manifesté son intérêt pour un autre nom de fille lors de la tournée des Sussex en Océanie.

À Melbourne, le couple a rencontré une fille nommée Harriet, qui a rapporté plus tard que le duc avait commenté son nom en disant: “C’est un super nom”.

Meghan et Harry ont accueilli leur fille Lilibet Diana vendredi et ont partagé la nouvelle avec le monde dimanche soir.

Le prince Philip a utilisé “Lilibet” comme surnom de la reine (Image: GETTY)

Le frère de Lilibet Diana, Archie, a deux ans (Image: GETTY)

Dans un communiqué, ils ont expliqué qu’ils voulaient rendre hommage à la fois à la reine et à la princesse Diana avec leur choix de nom.

Il disait: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11 h 40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie.

“Elle pesait 7 lb 11 oz. La mère et l’enfant sont tous deux en bonne santé et s’installent à la maison.

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé dimanche la naissance de Lilibet (Image: EXPRESS)

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

“C’est le deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

“Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille.”

Le prince Harry ‘a dit à la reine qu’il donnerait son nom à son enfant’, selon un expert

Meghan et Harry ont également publié un message de remerciement dédié aux sympathisants.

On pouvait y lire : “Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Le surnom choisi par le prince Harry et Meghan pour leur fille leur rappelle également la fleur de muguet.

Ceci est connu pour avoir été la fleur préférée de la princesse Diana et a été inclus dans son bouquet de mariage.