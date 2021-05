Nomad Titanium Band est une meilleure affaire que le bracelet à maillons d’Apple – .

Le bracelet Nomad Titanium a été rafraîchi ce mois-ci, avec un mécanisme de fermeture à pression assisté par aimant beaucoup plus soigné, un design plus épuré et un revêtement conçu pour améliorer la durabilité.

Commençons par reconnaître qu’il s’agit d’un bracelet Apple Watch coûteux – jusqu’à ce que vous le compariez avec le bracelet à maillons en acier inoxydable d’Apple …

Le bracelet à maillons d’Apple coûte 349 $ en argent ou 449 $ en noir. Pour cela, vous obtenez un bracelet en acier inoxydable de haute qualité, un mécanisme de fermeture papillon interne et un revêtement en carbone de type diamant (DLC) pour une résistance accrue à l’usure.

La version Nomad de cela en acier inoxydable coûte 149 $, mais dépenser cent dollars supplémentaires vous permet de passer au titane (avec le même revêtement DLC) pour 249 $. Contrairement à Apple, il n’y a pas non plus de prime pour le noir.

Regarde et ressent

Le titane vous donne le même look que l’acier inoxydable, mais avec des économies de poids intéressantes.

Visuellement, il n’y a pas grand-chose pour distinguer le groupe Nomad de celui d’Apple. Les deux ont le même design de lien classique, qui a un look intemporel en argent et un plus contemporain en noir.

Il se sent aussi bien qu’il en a l’air, la finition et la qualité de fabrication correspondent à celles du bracelet Apple. Si vous l’achetez pour une Apple Watch en acier inoxydable, l’une ou l’autre des couleurs a fière allure; avec la version en aluminium, je dirais que la version noire est une meilleure association.

La grande surprise vient quand vous le prenez. Il a l’air trapu et vous vous attendez à ce qu’il soit lourd, mais ce n’est vraiment pas le cas. Le poids exact dépendra du nombre de liens que vous supprimez lors du dimensionnement, mais le mien pèse 57 g, soit une fraction de plus de deux onces.

En utilisation, cela le rend encore plus confortable à porter qu’un bracelet à maillons en acier inoxydable.

Raccord

Comme pour tout bracelet à maillons, l’ajustement est un peu pénible, car vous devez déterminer le nombre de liens dont vous avez besoin, puis retirer l’excédent en utilisant l’outil fourni pour retirer les broches, mettre de côté les liens en excès, puis réinsérer les broches .

Déterminer le nombre de liens dont vous avez besoin implique généralement un peu d’essais et d’erreurs, alors attendez-vous à ce que ce processus prenne environ 15 à 20 minutes si c’est la première fois que vous ajustez ce type de bande – ou peut-être 10 minutes si vous l’avez fait. tout avant. L’outil simple dont vous avez besoin est livré dans la boîte.

La bonne nouvelle, bien sûr, est que vous ne devez le faire qu’une seule fois, même si cela vaut la peine de garder les liens et les outils en excès en sécurité au cas où vous voudriez un jour donner ou vendre le groupe.

Mécanisme de fermoir

La version originale du bracelet Nomad Titanium Band avait le mécanisme de fermoir à charnière familier à quiconque a déjà porté une montre avec un bracelet à maillons. Elle est facile à ouvrir et à fermer: remettre la montre en place et la retirer est très rapide.

Nomad avait pour objectif d’améliorer cela avec la dernière version. Au lieu du fermoir à charnière, il y en a un magnétique beaucoup plus soigné. Vous avez toujours les mêmes languettes à pression sur le côté, pour vous assurer qu’il ne peut pas se défaire accidentellement, mais le mécanisme lui-même est plus simple et plus propre.

Mettre la montre, cela fonctionne à merveille. C’est encore plus facile et plus rapide que le mécanisme à charnière traditionnel. Appuyez simplement sur les deux extrémités ensemble, les aimants s’enclenchent et le verrou à ressort se ferme automatiquement. Il y a également moins de risque de piéger les poils du poignet dans le mécanisme!

Enlever la montre, ça ne marche pas aussi bien. Comme avec un mécanisme conventionnel, vous utilisez votre pouce et votre majeur pour appuyer sur les languettes, puis tirer. Cependant, avec celui-ci, j’ai trouvé que je devais également utiliser mon majeur pour appuyer sur le côté récepteur du groupe, et il ne se relâchait pas toujours au premier essai.

Dans l’ensemble, j’applaudis l’innovation de Nomad à repenser cela, mais dans l’ensemble, je préfère l’original. Cela dit, je ne verrais pas cela comme une raison de vous dissuader du nouveau design, cela ne tient tout simplement pas encore la promesse.

Conclusions

L’apparence, la sensation et la qualité de fabrication sont à égalité avec le bracelet Apple – avec le même revêtement DLC – mais vous obtenez du titane au lieu de l’acier inoxydable. C’est une bonne affaire avant même de prendre en compte les économies de coûts.

Si vous voulez la version argentée, vous payez 100 $ de moins pour un métal plus cher; les économies sur le noir sont encore plus importantes à 200 $. Pour mon argent, c’est une évidence.

Le Nomad Titanium Band est disponible sur le site Web de la société au prix de 249 $.

