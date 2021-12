Nomad vous aide à obtenir le cadeau que vous vouliez

Vous avez votre nouvel iPhone, AirPods ou Apple Watch. Il est maintenant temps d’équiper ces nouveaux produits d’étuis et d’accessoires de haute qualité. Nomad Goods offre 20% de réduction sur le prix total de tout en stock, mais seulement jusqu’au 30 décembre. Profitez de cette vente pour vous aider à obtenir le cadeau que vous vouliez.

La vente « Obtenez le cadeau que vous vouliez »

Nomad fabrique certains des meilleurs accessoires que vous trouverez pour vos produits Apple. Leurs accessoires couvrent toute la gamme, des boîtiers et bracelets de montre aux chargeurs, supports et câbles. Nomad Goods fabrique la plupart de ces accessoires à partir de cuir de qualité supérieure, offrant une apparence merveilleuse et élégante.

En haut de ma propre liste de souhaits se trouve l’étui en cuir moderne de Nomad pour le moment. Il est compatible MagSafe et construit avec un corps en polycarbonate de haute qualité, lié à un pare-chocs en TPE surélevé sur le bord. Revêtement en cuir Horween provenant des États-Unis. Ce qui met vraiment ce boîtier de côté, cependant, c’est qu’il est compatible avec les objectifs Moment de la série M. Il est livré avec une bague d’appareil photo standard ainsi qu’une interface d’objectif Moment. Normalement, l’affaire me coûterait un modeste 60 $, mais cette vente le ramène à seulement 47,99 $.

Un autre excellent achat est la station de base Apple Watch Edition de Nomad, un chargeur sans fil élégant et utile. Il vous permet de charger sans fil votre iPhone, vos AirPod et votre Apple Watch en même temps. La station de charge fournit également un port USB-A de 7,5 W, ainsi qu’un port USB-C PD à 18 W. Votre Apple Watch a son propre emplacement, parfaitement positionné pour le mode Table de nuit. La station de charge offre un châssis et une base en aluminium, des pieds en caoutchouc antidérapants et une surface en cuir rembourré noir. Avec la remise de 20 %, je peux l’acheter pour un peu moins de 120 $.

Obtenir votre accessoire à prix réduit

Jusqu’au 30 décembre 2021, vous pouvez obtenir 20 % de réduction sur tous les articles en stock chez Nomad Goods. Entrez simplement le code promo OFFREZ-VOUS, et profitez des économies.