Nomadland, lauréat du prix du meilleur film aux Oscars, ne raconte pas seulement une histoire sur l’Amérique. Il l’incarne.

J’aurais aimé voir Nomadland dans un théâtre, pour des raisons qui ne sont devenues claires que la deuxième fois que je l’ai vu.

J’aurais aimé voir chaque film nominé pour le meilleur film cette année dans un cinéma. Mais le seul que j’ai vu sur grand écran était Minari, lors de sa première au Festival du film de Sundance en janvier 2020, et le monde se sentait chaotique mais toujours familier. J’ai regardé Nomadland sur ma télé, chez moi, comme tous les autres films que j’ai vus au cours des 14 derniers mois.

J’espère sincèrement que nous sortirons de cette période horrible de notre vie avec une accessibilité élargie aux films pour tout le monde – y compris le public qui ne peut pas ou pour diverses raisons préfère ne pas aller au théâtre. Mais le gagnant du meilleur film, Nomadland, demande un grand écran.

Nomadland a été considéré comme l’un des favoris du meilleur film presque depuis le début de cette saison de récompenses extra-longue. Quand je l’ai vu pour la première fois (lors de sa «première» au Festival international du film de Toronto, dans mon salon, en septembre), je pensais que c’était un film sur une femme qui trouve une nouvelle communauté après que celle qui existe déjà ait été littéralement démantelée.

Frances McDormand et David Strathairn dans Nomadland. Photos du projecteur

La ville réelle d’Empire, dans le Nevada, a été construite et entretenue par US Gypsum pendant 88 ans. Mais lorsque le marché de la tôle a décliné et que l’entreprise s’est retirée, toute la ville a simplement été fermée.

Ceux qui se sont attardés jusqu’à la fin ont été confrontés à un monde différent de celui dans lequel une entreprise pourrait offrir un endroit stable, abordable et aimant à ses employés et à leurs familles. Ils pourraient trouver un autre endroit où vivre, peut-être emménager avec un parent, espérer trouver un emploi quelque part éventuellement. Mais Fern, le personnage de McDormand, une veuve qui doit maintenant quitter sa maison, choisit de ne faire confiance à personne pour son amour ou sa vie. Maintenant, elle est une travailleuse saisonnière chez Amazon, et Wall Drug, et la récolte de betteraves et divers terrains de camping. Et elle vit dans sa camionnette.

Mieux vaut ne pas trop s’attacher à quoi que ce soit, et risquer ainsi d’avoir à nouveau le cœur brisé.

Nomadland a touché un nerf avec les gens qui avaient vécu cette histoire. Après avoir revu le film, j’ai reçu un certain nombre de courriels de personnes à la fin de la cinquantaine et plus âgées qui s’étaient retrouvées dans des situations similaires. Veuves et veufs. Des gens qui avaient travaillé toute leur vie, pour découvrir seulement quand ils avaient atteint l’âge de la retraite que le bas sur lequel ils comptaient avait abandonné. Des gens qui ne pouvaient soudainement pas trouver un travail stable ou qui regardaient se vider leur ville natale bien-aimée autour d’eux; ils n’étaient pas démunis, ils avaient des options, mais ce n’était pas ainsi que les choses devaient se passer.

Cette prise de conscience est remplie de honte dans un pays qui suppose que si vous tombez sur des moments difficiles, c’est probablement parce que vous êtes paresseux, débauché ou irréfléchi. Pour beaucoup de gens dont j’ai entendu parler, Nomadland semblait avoir rendu une certaine dignité. Cela suggérait, dans sa narration, qu’ils avaient été vus.

La deuxième fois que j’ai regardé Nomadland, j’ai réalisé que non seulement il racontait cette histoire – l’histoire d’une femme submergée par le chagrin qui répond en fortifiant les murs autour de son cœur – mais aussi en montrant cette histoire. Il se déroule principalement dans l’Ouest, avec Fern conduisant sa camionnette blanche (qu’elle nomme «Vanguard») à travers des montagnes escarpées et de larges plaines plates. Elle traverse les couchers de soleil et s’assoit autour des feux de camp. Elle traîne sa chaise de jardin au bord d’une falaise et s’assoit avec un ami, admirant la vue.

D’une manière ou d’une autre, ce sont les images qui ont révélé Nomadland comme un film non seulement sur la peur d’aimer, mais sur le deuil et le chagrin qui rendent l’amour si difficile. La beauté posait un contraste saisissant avec le voyage de Fern, rempli de minuscules indignités qui ne sont la faute de personne en particulier: devoir utiliser un seau comme latrine, demander des faveurs à des étrangers, regarder ses plats préférés se casser accidentellement. Tout est magnifié lorsque vous êtes en deuil.

Frances McDormand dans Nomadland.

La pire indignité survient tard dans le film, lorsque Fern rend visite à sa sœur dans sa confortable maison de banlieue. Pour défendre Fern, sa sœur dit à deux agents immobiliers – qui sont horrifiés quand Fern suggère que l’accession à la propriété n’est peut-être pas la meilleure chose au monde – que ce que font les «nomades» est comme les pionniers. «Ils font partie d’une tradition américaine», dit-elle.

La sœur de Fern veut bien dire, mais cette ligne est loin de la thèse de Nomadland. Le visage de Fern se resserre quand elle l’entend. Ce n’est pas pour ignorer la beauté du voyage de Fern. Elle obtient les couchers de soleil et les plaines et les montagnes. Mais il n’y a rien de fondamentalement noble dans la raison pour laquelle elle vit cette vie en premier lieu. Si son expérience sur la route fait partie d’une «tradition américaine», c’est une tradition de se retrouver en difficulté parce que l’on ne fait plus partie d’une main-d’œuvre jeune et productive, et de choisir la seule alternative qui donne encore envie de vivre.

Et la réalisatrice et scénariste du film Chloé Zhao – qui en remportant le prix du meilleur réalisateur pour le film n’est devenue que la deuxième femme à remporter l’Oscar de la réalisation, et la première femme non blanche – semble avoir senti ce continuum. La raison pour laquelle j’aurais aimé voir Nomadland sur grand écran est que son film fait écho au vocabulaire visuel qui dit «Amérique», tel qu’il est peint dans peut-être le genre le plus américain: le western. Les panoramas, les couchers de soleil, les silhouettes – c’est familier, et cela nous invite tranquillement à réfléchir à la façon dont la vie de Fern ressemble à la version idéaliste de la frontière que les films nous ont montrée sur grand écran dans le passé. Ensuite, cela nous invite à remarquer comment, pour Fern, les choses sont très, très différentes.

«Veuillez regarder notre film sur le plus grand écran possible», a déclaré la star de Nomadland et lauréate de la meilleure actrice, Frances McDormand, en remerciant l’Académie d’avoir choisi le film comme lauréat du meilleur film 2021. «Et un jour très, très bientôt, emmenez tous ceux que vous connaissez dans un théâtre, épaule contre épaule, dans cet espace sombre. Et regardez tous les films qui sont représentés ici ce soir.

Je ne sais pas si la douce inversion du vocabulaire visuel d’Hollywood est ce que les électeurs des Oscars ont vu dans Nomadland, ou si c’est pourquoi ils ont choisi le film pour représenter l’industrie en cette année étrange, frustrante, douloureuse et remplie de chagrin. Il se peut simplement qu’ils aient ressenti quelque chose en le regardant.

Mais je sais que son intimité et son refus discret de s’inscrire dans des cadres normatifs semblaient être un bon choix pour ces Oscars. Et j’espère, dès que je pourrai, que je pourrai aller le voir sur le même écran où les histoires de l’Amérique ont été racontées dans ces grandes plaines dans le passé, et doivent être racontées avec la vérité à l’avenir aussi. .

Nomadland joue dans les théâtres et diffuse sur Hulu.