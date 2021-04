“ Nomadland ” prend la nuit et remporte le prix du meilleur film – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Nomadland, un road movie hybride, western, drame et documentaire sur la vie itinérante d’Américains marginalisés, a remporté dimanche l’Oscar du meilleur film, la plus haute distinction de l’industrie cinématographique.

Le film plébiscité du réalisateur chinois Chloé Zhao a triomphé: “Le père”

“Judas et le Messie noir”

“Mank”

“Minari”

“Jeune femme prometteuse”

“Le son du métal”

«Le procès de Chicago 7.»

Le film de Chloé Zhao était un favori pendant des mois, après avoir balayé les prix des festivals et des syndicats au cours d’une année au cours de laquelle de nombreuses productions majeures ont été reportées en raison de la pandémie.

Sa victoire est historique: c’est le premier d’un film réalisé par une femme d’origine asiatique, et il est réalisé par une troupe d’acteurs non professionnels qui jouent pour la plupart eux-mêmes.

Zhao a remercié en particulier la “communauté nomade”.

Merci de nous avoir appris le pouvoir de la résilience et de l’espoir. Et pour nous avoir rappelé à quoi ressemble la vraie bonté », a-t-il dit en recevant la statuette.

Le film est basé sur le livre de 2017 “Pays nomade: survivants du XXIe siècle “, que la journaliste américaine Jessica Bruder a écrite après avoir vécu dans une maison mobile aux côtés de ces travailleurs itinérants à bas salaire qui errent en Amérique.

C’est Peter Spears, producteur de “Call Me By Your Name”, qui a présenté l’histoire à Frances McDormand, également couronnée dimanche pour son rôle dans le film.

Elle a confié le projet à Zhao, dont le film western sur le thème du rodéo «The Rider» l’avait hypnotisée lors d’un festival.

Zhao a immédiatement accepté et proposé de créer le personnage de Fern, joué par McDormand, comme une fusion de divers personnages du livre.

Le réalisateur s’est également tourné vers Bruder pour retrouver les nomades du livre, tels que Linda May, Swankie et Bob Wells, qui apparaissent dans le film comme eux-mêmes.

Pour nous tous, travailler de manière hybride avec des acteurs professionnels et non professionnels était quelque chose de nouveau », a déclaré Spears.

Les producteurs avaient souligné «les risques énormes inhérents à ce processus de réalisation de films» lorsqu’ils sont venus présenter l’idée au studio Searchlight Pictures.

Nous avons été très directs à ce sujet et leur avons dit: «C’est ce que nous savons, c’est ce que nous ne savons pas et c’est ainsi que nous allons l’aborder» (…) Ils n’ont pas cligné des yeux », a-t-il dit.

– PAS DE “POLITIQUE” –

Si le chemin de «Nomadland» vers l’Oscar semble facile, il n’a pas été sans controverse.

Le succès de Zhao, née à Pékin, a été initialement célébrée en Chine, mais une vive controverse a récemment émergé à propos d’une interview de 2013 dans laquelle la cinéaste semblait critiquer son pays d’origine.

“Nomadland” n’a actuellement pas de date de sortie en Chine et le matériel promotionnel du film a disparu.

Aux États-Unis, une tentative infructueuse de former le premier syndicat d’Amazon dans un entrepôt en Alabama a entraîné une réévaluation des scènes filmées dans les locaux du géant de la vente au détail, omettant certaines des descriptions les plus dures du livre sur les conditions de travail difficiles.

Bruder et Wells ont défendu l’interprétation de Zhao comme étant largement exacte, tandis que la réalisatrice elle-même a évité les commentaires.

Je ne fais pas de films sur la politique », a déclaré Zhao lors de la première de« Nomadland »lors d’un drive-in aux États-Unis en septembre dernier.

Nous pouvons laisser cela aux politiciens. Je préfère présenter la réalité de la vie des gens et que vous en fassiez votre propre interprétation », a-t-il déclaré.

– “NE PAS CRAVE, PAS BESOIN” –

Si «Nomadland» a un message, c’est celui de l’alarme face à l’absence de filet de sécurité pour les Américains âgés, et un salut à la résistance des «nomades» qui gagnent à peine leur vie tout en recherchant la croissance spirituelle et la vie en communauté.

Ce pays est tout au sujet d’obtenir et d’acheter et d’obtenir », a déclaré Wells lors de la première de l’année dernière.

Alors, quand quelqu’un dit “Non, ma vie est basée sur le fait de ne pas avoir, de ne pas vouloir, de ne pas avoir besoin”, la plupart des gens ne comprennent pas. ”

Et si nous faisions tous ça? Eh bien, peut-être que la Terre survivra. ”

Source: Excelsior