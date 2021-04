“ Nomadland ” remporte le meilleur film aux Oscars 2021

Lors de la cérémonie des Oscars 2021, qui s’est tenue hier soir à la gare Union de Los Angeles, Nomadland a remporté le prix du meilleur film, Chloé Zhao est devenue la première femme de couleur et la deuxième femme à être nommée meilleure réalisatrice, et Frances McDormand a remporté la meilleure actrice.

Nomadland raconte l’histoire de Fern qui explore la vie de nomade

Nomadland raconte l’histoire de Fern (Frances McDormand) qui, après avoir tout perdu pendant la récession, fait ses valises et explore une vie en dehors de la société conventionnelle en tant que nomade des temps modernes. Le film a remporté le prix du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur aux Golden Globe Awards, et celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice et de la meilleure photographie aux BAFTA Awards.

Nomadland présente de vrais nomades Linda May, Swankie et Bob Wells, comme mentors et camarades de Fern dans son exploration du vaste paysage de l’Ouest américain. Le film est basé sur le livre du même nom de Jessica Bruder.

Lors de son discours d’acceptation du meilleur réalisateur pour Nomadland aux Oscars 2021, Chloé Zhao a déclaré: «J’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés, partout où je suis allé dans le monde. C’est donc pour tous ceux qui ont eu la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en eux-mêmes, et de s’accrocher à la bonté les uns dans les autres, peu importe combien il est difficile de le faire.

La bande originale de Nomadland comprend de la musique de Ludovico Einaudi

La bande originale de Nomadland comprend de la musique de Ludovico Einaudi et un morceau inédit du compositeur islandais Ólafur Arnalds. La réalisatrice de Nomadland, Chloe Zhao, a récemment été invitée dans la série de podcasts Experience: The Ludovico Einaudi Story et elle a expliqué, pour animer Joe Dempsie, comment elle a découvert la musique d’Einaudi pour la première fois: «Je suis allée en ligne à la recherche de musique classique inspirée par la nature…[it led me to] une vidéo YouTube sur son Elegy for the Arctic. J’ai alors commencé à écouter Seven Days Walking et j’ai été tellement étonné par la façon dont je sentais que Ludovico marchait dans les Alpes. Je me sentais comme lui et [the character of] Fern marchait en parallèle; leur amour commun de la nature les relie, et je savais alors que sa musique cadrerait parfaitement avec notre film.

Je voulais la musique [for Nomadland] se sentir comme le dialogue intérieur que Fern a avec elle-même. Dans ce moment de silence alors qu’elle traverse tous ces différents paysages, c’est comme si elle nous parlait, nous faisant comprendre comment elle a changé.

