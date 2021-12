Nomar Mazara a signé avec une équipe de Ligue majeure

Le jardinier dominicain Nomar mazara a signé avec une équipe de Grandes ligues À l’approche de 2022, cependant, il ne peut pas révéler le nom.

Selon Grandes en los Derpotes, Mazara a déclaré qu’il avait déjà une équipe pour la prochaine saison de la MLB, mais en raison de l’arrêt de travail, ils ne peuvent toujours rien révéler.

Mazara À 6’4, 220 livres et 26 ans, il a un bon bras, un swing puissant et des jambes considérables, il a les outils pour s’imposer dans les Ligues majeures, avec un bon travail et une autre opportunité les choses pourraient s’améliorer.

Mazara est venu via le commerce avec les White Sox de Chicago des Texas Rangers et peu de temps après en agence libre, en 2020, il n’a joué que 42 matchs, en battant 228. avec 1 circuit et 15 points produits, puis il a signé avec les Tigers de Detroit où il a sous-performé , un AVG. à 212. avec 3 circuits et 19 points produits.

Nomar Mazara dit qu’il a une équipe pour la prochaine saison des ligues majeures mais que cela n’a pas été annoncé en raison de l’arrêt de travail – Grands du sport (@GrandesELD) 14 décembre 2021