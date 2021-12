Nomar Mazara frappe un autre home run mais s’est blessé

Le jardinier Nomar mazara continue de donner de bonnes impressions en seulement trois matchs avec le Tigres del Licey dans la LIdom.

Mazara, qui a frappé un coup de circuit lors de son deuxième match, étant l’un des trois points contre les Águilas Cibaeñas au stade Cibao, continue d’appliquer son attaque cette fois contre les Estrellas Orientales, déposant le ballon dans le champ droit et faisant un perreo.

Nomar Mazara a fait briller cette balle ⚾️ QUEL TABLAZO ! pic.twitter.com/AvPfACFd5i – Tigres del Licey (@TigresdelLicey) 9 décembre 2021

Mazara a 2 circuits en 3 matchs. Cependant, lors du match de jeudi, il a dû quitter le match en raison d’un dos serré, ont rapporté plusieurs sources.

Notamment, Nomar Mazara n’a pas joué à un niveau professionnel depuis qu’il a été libéré par les Tigers de Detroit cette saison MLB.

Mazara, qui à l’époque était classé parmi les meilleurs espoirs de la MLB et des Texas Rangers, a depuis joué pour les White Sox de Chicago et les Tigers de Detroit, il n’a pas réussi à rester stable dans le meilleur baseball du monde. .

Le Dominicain cherche simplement une autre opportunité dans les majors, même si, quelle que soit sa performance, il devra attendre la fin de l’arrêt de travail de la MLB et écouter les offres, le cas échéant.

Nomar Mazara est un joueur avec une bonne défense, un bras et il connaît assez bien le jeu, son défaut et son plus grand ennemi a été son attaque.