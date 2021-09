Nombre croissant d’offres hypothécaires disponibles pour les investisseurs en location saisonnière

in

Avec l’augmentation des staycations au Royaume-Uni, il y a eu une augmentation du nombre d’investisseurs immobiliers entrant dans le secteur de la location à court terme. Pour répondre à la demande des investisseurs en locations saisonnières, les prêteurs proposent davantage d’offres hypothécaires sur ce marché.

Au cours des six derniers mois, quatre nouveaux prêteurs ont commencé à proposer des offres hypothécaires aux investisseurs en location saisonnière, selon les données de Moneyfacts. Le chiffre est passé de 21 prêteurs en avril 2021 à 25 prêteurs début septembre. De plus, le nombre d’offres disponibles est passé de 149 à 186 au cours de la même période.

C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui entrent ou élargissent leur portefeuille dans le secteur des locations de vacances à court terme. Beaucoup cherchent à tirer parti de l’augmentation des séjours au Royaume-Uni, car les voyages internationaux restent incertains.

Les demandes de prêts hypothécaires pour les locations saisonnières ont également explosé cette année. Au cours des prochains mois, les prêteurs élargiront probablement encore leur offre de prêts hypothécaires pour répondre à cette demande croissante dans le secteur des locations de vacances à court terme.

Rachel Springall, experte en finance chez Moneyfacts, commente : « Il est positif de voir une augmentation du choix de produits de location de vacances pour les propriétaires au cours des derniers mois, mais le marché est encore relativement niche car il y a moins de 200 offres disponibles.

“Comme la demande de staycations reste évidente, il ne serait pas trop surprenant de voir plus de croissance sur ce marché dans les mois à venir. En août 2020, seuls 14 prêteurs proposaient une hypothèque locative disponible à la location de vacances, alors qu’aujourd’hui il y en a 25 et beaucoup d’entre eux sont des sociétés de construction.

Investir dans des locations de vacances

Au cours des 18 derniers mois, les locations de vacances sont devenues de plus en plus populaires parmi les vacanciers. Et cette tendance s’accélérait avant même la pandémie de COVID-19. Certains investisseurs utilisent les locations saisonnières pour diversifier leur portefeuille ou leur principal type d’investissement immobilier.

Au cours des six premiers mois de 2021, il y a également eu un nombre record d’incorporations de locations de vacances, selon les recherches de Hamptons. Cela montre en outre que davantage d’investisseurs voient les avantages d’investir dans le secteur. Et beaucoup professionnalisent également leur activité de location saisonnière.

Considérations à faire

Avant d’investir dans des locations de vacances à court terme, il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte. Tenez compte des coûts supplémentaires, des risques et du travail impliqués. De plus, lorsque vous envisagez d’acheter une propriété pour une location à court terme, assurez-vous que vous êtes en mesure de le faire légalement. Vérifiez comment vous devez obtenir cette autorisation si nécessaire.

Dans le même temps, investir dans des locations de vacances présente de nombreux avantages. Cela inclut les avantages fiscaux. Et il est possible de gagner des rendements locatifs plus élevés, en particulier si vous choisissez le bon emplacement.

“Ceux qui ont peut-être économisé un revenu disponible supplémentaire pendant le verrouillage du Royaume-Uni, ou qui recherchent des opportunités d’investissement alternatives, peuvent alors souhaiter s’impliquer”, a déclaré Rachel Springall.

« Entreprendre des recherches approfondies sur des lieux populaires, évaluer les avantages fiscaux, prendre connaissance des règles concernant les périodes de résidence et d’autres dépenses potentielles en dehors des factures de services publics peut sembler intimidant, il est donc judicieux de demander conseil avant de conclure un accord. »

Ce type d’investissement peut ne pas convenir à tous les propriétaires. Cependant, il présente quelques avantages majeurs qui sont probablement attrayants pour de nombreux investisseurs. Faites vos recherches et demandez des conseils professionnels pour savoir si c’est le bon investissement pour vous.