Nombre de décès et d’infections par coronavirus 15 mars 2021

L’incidence de l’épidémie en Espagne est revenue pour ajouter un autre jour à la baisse, mais dans la santé, cela commence déjà à s’inquiéter la possibilité d’une grande quatrième vague mettant fin à cette période de stabilisation dans lequel le virus est entré dans le pays.

Le ministère dirigé par Carolina Darias a rapporté ce lundi 11 358 nouveaux positifs et 166 décédés. Dans les deux indicateurs, ce sont les chiffres les plus bas pour le début de la semaine depuis la fin de l’été, mais les tendances que chacun suit sont différentes. La baisse par rapport au chiffre de lundi dernier est de 5% dans les infections et de 44% dans les décès, qui, malgré les récentes baisses de ce dernier indicateur, restent à des niveaux très élevés.

L’incidence moyenne en Espagne est désormais de 128,98 cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours -le chiffre le plus bas depuis le 17 août-, après une baisse de seulement 1,2% par rapport à vendredi dernier. Melilla (449,8), Ceuta (260,7) et Madrid (223,1) continuent d’afficher les taux de circulation virale les plus élevés dans tout le pays, tandis que de l’autre côté du spectre, les îles Baléares (43), la Comunidad Valenciana (44,7) et l’Estrémadure sont les trois territoires avec la meilleure évolution.

« L’épidémie s’est stabilisée. Nous avons connu une baisse significative depuis plusieurs semaines et la descente continue de ralentir», a expliqué lors d’une conférence de presse le directeur de la Ccaes, Fernando Simón, qui a une fois de plus souligné la grande variabilité entre les communautés autonomes.

« Nous ne pouvons pas avoir de garanties qu’il n’y aura pas de rebond. L’incidence à 7 jours est beaucoup plus stabilisée, même avec une certaine augmentation par rapport aux jours précédents, ce qui pourrait indiquer que des augmentations pourraient être observées dans les prochains jours », a averti Simón. . « Ce ne sont pas des données particulièrement mauvaises, mais cela nous expose à un risque élevé avec la probabilité que nous augmentons à nouveau le nombre de cas quotidiens », a ajouté l’épidémiologiste.

« Nous allons essayer ensemble de contrôler la transmission vers éviter cette quatrième vague ou au moins la retarder assez longtemps afin que l’impact du vaccin soit chaque fois plus grand, a demandé Simón.

Pendant ce temps, dans Health, ils commencent à voir des symptômes de stabilisation ou ralentissement également des hospitalisations. Ce lundi, le nombre de patients atteints de Covid en traitement dans les centres espagnols a augmenté de 142, bien que les données du lundi soient généralement conditionnées par le faible nombre de sorties généralement notifiées le week-end. Il y a actuellement 8 682 hospitalisés en raison du virus en Espagne, occupant 7% des lits disponibles.

En revanche, en réanimation, la baisse des revenus se maintient bien que progressivement et lentement. Une tendance que Simón a demandé de maintenir pour faire face à une éventuelle augmentation des cas dans la meilleure situation hospitalière possible. Actuellement là 2112 personnes admises aux soins intensifs en raison de Covid, avec une pression moyenne de 21%.