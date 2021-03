Nombre de décès et d’infections par coronavirus 18 mars 2021

Un nouveau rebond, quoique très léger, de l’incidence de l’épidémie en Espagne ajoute une dose de plus d’inquiétude sur le chemin que prendra la courbe du coronavirus dans les prochains jours. Surtout, lorsque sept communautés font face aux premières vacances depuis Noël depuis vendredi, avec le risque conséquent qu’une augmentation de la mobilité se traduise par davantage d’infections, et alors que la situation continue de se détériorer dans les pays voisins comme la France, l’Italie ou l’Allemagne.

La santé a rapporté ce jeudi de 6216 nouveaux positifs et 114 décès dus au coronavirus, en une journée où l’incidence s’est élevée à 128,2 cas pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines, soit 0,2% de plus que le chiffre de mercredi. Les données sur la mortalité rapportées cet après-midi sont les plus faibles en cinq mois, en particulier depuis le 13 octobre dernier où 80 décès ont été signalés.

La transmission a augmenté jusqu’à neuf autonomies et particulièrement inquiétant dans Estrémadure, où l’incidence à 14 jours a augmenté de 15,6% par rapport à mercredi et a déjà accumulé sept jours consécutifs à la hausse. Cet indicateur a également rebondi en Navarre (+ 2,5%), aux Baléares (+ 2,3%), en Cantabrie (+ 2,3%), aux Canaries (+ 1,6%), en Catalogne (+ 1,5%), au Pays basque (+ 1,1%), Madrid (+ 0,6%) et Castille et León (0,1%).

Au contraire, les infections par habitant au cours des deux dernières semaines continuent de chuter Communauté valencienne (-6,1%) et dans une moindre mesure en Aragon (-3,8%), Murcie (-3,1%), La Rioja (-2,35%), Galice (-1,33%), Castilla-La Mancha (-0,9%) et Asturies (- 0,2%).

Melilla (514,5), Ceuta (238,3) et Madrid (225,3) sont toujours les communautés avec des niveaux d’incidence plus élevésa, alors que la Communauté valencienne (36,65) et les îles Baléares (43,2) sont les seules à présenter un niveau de risque faible dans cet indicateur.

« L’évolution en Espagne est pratiquement stagnante, nous avons atteint une vallée dans laquelle nous descendons à peine », a déclaré Fernando Simón, directeur du Ccaes, lors de la conférence de presse après la réunion d’urgence du Conseil interterritorial de la santé. Simón s’inquiète de l’apparition de «quelques signes d’un possible augmentation de certaines communautés autonomes, qui pourrait être étendue au reste du territoire « .

«Nous sommes dans une situation d’inflexion, déjà dans plusieurs CC AA que l’on observe une augmentation et si l’on voit l’évolution dans d’autres pays de l’Union européenne, pBien sûr, nous devons nous inquiéter et maintenir la tension« a ajouté l’épidémiologiste, qui a souligné que » dans l’idéal, nous pourrions maintenir cette vallée assez longtemps pour faire vacciner un plus grand pourcentage de la population « .

Le directeur du Ccaes a également mis en garde contre un légère augmentation des admissions à l’hôpital dans certaines communautés malgré une stagnation de l’incidence. Un événement qui pourrait être causé par l’avancée de la variante britannique la plus virulente, qui est déjà majoritaire en Espagne, bien que ce ne soit qu’une hypothèse, a déclaré Simón.

En ce moment, il y a 7841 patients atteints de coronavirus admis dans des lits d’hôpitaux (230 de moins que la veille), tandis que 1 950 personnes atteintes de Covid sévère restent en traitement à l’USI (47 de moins que mercredi). L’occupation moyenne en soins intensifs est de 19,5%, un chiffre qui à Ceuta (58,8%), La Rioja (33,9%), Madrid (33,6%), Catalogne (29,5%), Melilla (29,4%), Asturies (26, 4%) et Castilla y León (26,1%) ) dépasse le quart des lits disponibles.