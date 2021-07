Nombres d’anges et significations en numérologie, tableau des nombres d’anges

in

Vous rentrez chez vous après une bonne soirée lors d’une soirée où vous avez rencontré quelqu’un que vous aimez vraiment. Vous pensez à eux et à ce qui pourrait venir de l’étincelle. Au milieu de votre contemplation, vous apercevez une plaque d’immatriculation qui commence par les chiffres 111. Vos yeux s’écarquillent et votre cœur sursaute un peu, car n’avez-vous pas lu quelque part que la répétition des chiffres est un « signe » ? Qu’est-ce que ça veut dire ?! Est-ce un message que vous et cette mignonne êtes « faits pour être » ?

Attendez, qu’est-ce qu’un nombre angélique ?

Eh bien, vous avez raison sur une chose. Les nombres répétés (comme 111) ou les nombres qui apparaissent dans une séquence significative (comme 1234) signifient quelque chose, et ils sont appelés « nombres angéliques ».

Comment voyez-vous les nombres d’anges ?

Chaque fois que vous repérez un chiffre à un moment crucial (comme lorsque vous posez une question importante, que vous paniquez à propos de quelque chose ou que vous demandez un signe), vous pouvez être sûr qu’un ange vient de vous faire un clin d’œil et un baiser. Vous pouvez voir des chiffres n’importe où – sur une plaque d’immatriculation, un numéro de maison, même sur le reçu de votre café glacé du matin.

Que signifient les nombres angéliques ?

Les nombres angéliques sont un signe du divin (peu importe comment vous l’appelez – Dieu, une source, votre moi supérieur, l’univers, etc.) que vous êtes sur la bonne voie. Ils sont un coup de pouce cosmique affirmant que tout ce qui se passe dans votre vie est censé être, et que vous êtes proche d’un nouveau départ.

Pour revenir vers vous et cette mignonne de la fête, 111 sur une plaque d’immatriculation est un signe que vous êtes sur la bonne voie pour être vulnérable et vous montrer par amour. C’est comme si l’univers vous poussait à continuer et vous disait que vous êtes soutenu.

Si vous aviez vu un nombre différent, le message pourrait être différent, car en plus de la répétition elle-même contenant une signification, les nombres individuels ont également leur propre signification. Entrons-y :

1

Les 1 répétés sont un signe de soutien divin. Vous entrez dans une nouvelle phase de vie et de réalisation de soi. Il est primordial que vous ayez confiance en vous et en vos guides.

deux

Attraper 2 est symbolique d’une sorte de rapprochement – comme une réunion ou une nouvelle union. Voir 2s est un message pour vous ouvrir plus profondément à l’amour et à la camaraderie.

3

Répéter les 3 est un signe de confiance en vous-même, en votre magie et en votre sagesse. C’est un message pour rester fort et être clair sur ce que vous voulez pour vous-même et votre vie.

4

Voir les 4 est un signe que vous devez vous ancrer. Vous recevez un soutien pour clarifier votre fondation. C’est un temps d’achèvement et d’équilibre.

5

Les 5 répétés sont un symbole de transformation. Vous vivez ou êtes sur le point de subir des changements dramatiques, et on vous demande d’embrasser le chaos.

6

Maintenant, les 6 ont la réputation d’être associés au mal (pensez au 666), mais ce nombre s’en moque (c’est à dire la « mauvaise réputation » de Joan Jett et des Blackhearts). Le chiffre 6 apparaîtra lorsque vous chercherez trop des réponses à l’extérieur de vous-même. C’est un message que vous avez besoin d’aller à l’intérieur. Revenez à l’essentiel et respirez.

7

Voir 7s (on dirait un grand nom de groupe indépendant) est votre message divin pour creuser plus profondément dans le spirituel et l’ésotérique. Ce nombre est un signal pour intensifier votre jeu spirituel.

8

Ensuite, les 8 sont des poids lourds, apparaissant lorsqu’un cycle majeur de votre vie est terminé. Ils signifient qu’il est temps de lâcher prise, de se rendre et de faire confiance au processus.

9

Le dernier des chiffres uniques, 9 est un signe que vous passez au niveau supérieur et que vous devez agir en conséquence. Lorsque les 9 frappent à la porte, il est temps de se tourner vers l’apprentissage et l’enseignement, sachant que vous êtes soutenu pour élargir votre esprit.

dix

En numérologie, vous ajoutez des chiffres les uns aux autres, donc les 10 se décomposent en 1 (car 1 + 0 = 1). Mais les 10 sont un gros problème. C’est le nombre de maîtrise et d’achèvement. Vous avez mis le doigt sur l’endroit où vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites, et le prochain niveau est à l’horizon.

Onze

Oui, vous savez, 11:11 est “chanceux” — 11 est probablement le nombre angélique le plus connu car les doubles chiffres du même nombre sont considérés comme des “nombres maîtres”. Voir un 11, c’est comme voir un 10, monté d’un cran. C’est un signe d’ascension vers de nouveaux sommets spirituels.

Que devez-vous faire lorsque vous voyez un numéro d’ange ?

Chaque fois que vous voyez un chiffre, vous pouvez simplement le prendre comme un signe de soutien et d’affirmation que vous êtes sur la bonne voie. Les nombres angéliques confirment notre relation avec le divin – ils nous rassurent que quelqu’un ou quelque chose est toujours à l’écoute.

Alors la prochaine fois que vous voyez un chiffre, respirez, puis offrez un petit signe de tête ou une prière de gratitude ! Que ce soit un rappel que vous n’êtes jamais seul et que le mystère divin de l’univers vous soutient toujours.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io