NOMICRON: TikTok SCRUBS MRC Video Knocking COVID-19 Mesures de confinement

TikTok, affilié au Parti communiste chinois (PCC), a censuré le Centre de recherche sur les médias en faveur de la liberté d’expression pour la troisième fois en trois mois.

Cette fois, la plate-forme a ciblé la rédactrice en chef de MRCTV, Brittany Hughes.

MRC a publié un épisode de la série Web Reality Check de Hughes dans lequel elle s’est prononcée sur les mesures de réponse du gouvernement à la variante omicron COVID-19.

TikTok a supprimé la vidéo pour « violation des règles de la communauté » après avoir reçu près de 58 000 vues. La plate-forme a prétendu à tort que le contenu de Hughes violait les « lois applicables », même si les lois américaines protègent la liberté d’expression et inspirent la réflexion indépendante dans laquelle Hughes s’est engagé.

TikTok a informé MRC mercredi qu’un appel pour rétablir le contenu n’avait pas abouti, sans expliquer son raisonnement.

TikTok n’a pas non plus précisé quelle(s) déclaration(s) dans la vidéo de 2 minutes et 54 secondes elle a été initialement jugée problématique, mais Hughes a critiqué les réactions des libéraux et du gouvernement à l’égard d’omicron.

Hughes ouvre la vidéo en disant : « Parlons de la nouvelle variante horrible et super contagieuse de la maladie qui ne finit jamais, que la gauche utilise maintenant pour appeler à la fermeture des écoles, des masques supplémentaires, plus de mandats de vaccins et toutes sortes de folie. »

La censure de Reality Check n’est pas la seule fois où Big Tech a censuré MRC.

Le 22 novembre, le vérificateur des faits de Facebook, PolitiFact, a déclassé un article du blogueur de MRCTV, Nick Kangadis, mettant en contraste le traitement sévère infligé par le système judiciaire au tireur d’autodéfense Kyle Rittenhouse et l’emprisonnement d’un jour avant le procès du tireur scolaire Timothy Simpkins.

TikTok a initialement supprimé une vidéo du 5 novembre de MRCTV et du directeur de la culture Eric Scheiner critiquant la réaction des médias libéraux aux victoires républicaines lors des élections de 2021. MRCTV a fait appel de la décision et TikTok a restauré la vidéo dans l’heure.

Et le 15 octobre, TikTok a supprimé un épisode de CensorTrack With TR de MRC, 15 jours après sa publication, en raison d’une « violation des règles de la communauté » inexpliquée. Dans cet épisode, l’écrivain/chercheur du MRC Tierin-Rose Mandelburg a discuté des vidéos censurées du projet Veritas qui utilisaient une caméra cachée pour exposer les commentaires d’initiés d’employés du gouvernement et de Johnson & Johnson.

Dans l’épisode censuré de Reality Check de Hughes, elle a noté une volte-face des écoles de Los Angeles en exigeant des enseignants qu’ils utilisent des masques N95 au lieu de masques en tissu, une pétition des enseignants de Chicago pour enseigner à domicile et des considérations des bureaucrates du gouvernement américain pour imposer un deuxième COVID -19 coup de rappel.

« Est-ce que vous êtes défoncé ? » Hughes a déclaré lors de la vidéo. « Vous n’avez pas terminé ? Pourquoi l’addiction à cette hystérie ? C’est comme si c’était devenu la nouvelle religion de la gauche.

Elle a mentionné que même si les cas d’omicron augmentent, les décès dus au COVID-19 diminuent.

Même si les cas ont bondi de 60% la dernière semaine de décembre, les décès ont chuté de 7% à une moyenne d’environ 1 100 par jour, a rapporté Bloomberg.

ByteDance, basée à Pékin, possède , et la société a un groupe interne comprenant des membres du PCC.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en assurant la transparence. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.