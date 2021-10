Nomination clé pour la direction et la classification à Villamarín

20/10/2021 à 18h45 CEST

Le Betis et l’Allemand Bayer Leverkusen jouent un événement clé à Benito Villamarín pour la direction du groupe G de la Ligue Europa, tous deux à égalité à six points avec deux matchs joués, et pour se qualifier pour le deuxième tour de la deuxième compétition continentale, après les Verdiblancos victoires contre Celtic et Ferencvaros.

Les Allemands blessés arrivent à Villamarín après leur défaite lacérée contre le Bayern Munich (1-5) et avec la défaite très sensible du milieu de terrain chilien Charles Aranguiz en raison d’une blessure musculaire, et le Betis est rempli de moral après sa victoire contre Alavés (0-1) et le sentiment progressif de force que l’entraîneur chilien leur a inculqué Manuel Pellegrini.

Pour un affrontement qui semble décisif pour les aspirations des Verdiblancos à se qualifier pour les tours de qualification, même s’il resterait encore trois matchs à jouer, l’entraîneur de Santiago utilisera un manuel fidèle à son idée d’équipe et fera participer l’ensemble de son effectif aux trois compétitions en dans laquelle il est plongé cette saison.

Fera des changements Pellegrini comme d’habitude dans son onze, mais pas dans son idée de consolider l’équipement défensif comme base de la créativité et de la qualité de son équipe du milieu de terrain vers l’avant, avec l’axe non négociable chez le chilien du milieu défensif à deux joueurs et les crochets du meneur de jeu dans les chiffres de l’international français Nabil Fekir et Sergio Canales.

Il ne semble pas que le santiguino va se reposer Fekir pour sa contribution décisive à l’efficacité bétique contre le but, davantage sous la forme d’espaces créés et de passes décisives, ni que Sergio Canales reste dans un duel qui, sans être définitif, pourrait laisser beaucoup de choses décidées pour le passage au second tour.

En ce qui concerne le duel contre Alavés et avant le double engagement en championnat contre le Rayo Vallecano et Valence, le Chilien introduira sa politique habituelle de rotations dans presque toutes les lignes et l’une des clés pourrait être le retour de l’ancre argentine. Guido Rodriguez à son « leadership » dans le milieu de terrain de clôture de Betic.

A côté de lui, pourrait être le de plus en plus décisif Guillaume Carvalho, en accompagnant Canaux et Fekir Il existe un large éventail de joueurs parmi lesquels Pellegrini éliminera ceux qui accompagnent l’avant-centre, une position dans laquelle Borja Iglesias, qui a marqué le but vainqueur contre Alavés, démarre avec plus de possibilités, au détriment du Brésilien. Guillaume-Joseph, titulaire contre l’équipe basque.

Le gardien chilien pourrait revenir à onze Claudio Bravo et la centrale argentine Allemand Pezzella Et, parmi les options pour les postes ci-dessus, le milieu de terrain mexicain pouvait compter sur ses premières minutes cette saison. Diego Lainez, encore inédit après la blessure avec sa sélection aux Jeux Olympiques de Tokyo.

L’une des clés de ce jeu sera que celles des Pellegrini Ils seront épaulés par la pleine capacité de Benito Villamarín, un autre atout pour le Chilien pour renforcer les options bétiques dans la compétition européenne.

Blessé par la défaite concédée contre le Bayern Munich (1-5), au cours de laquelle les faiblesses défensives de l’équipe emmenée par Gerardo SeoaneL’équipe allemande tentera de renverser la situation, qui jusqu’alors réalisait une bonne saison.

Cependant, à d’autres occasions, l’élan offensif de l’équipe, avec le Tchèque Patrick Schick comme l’un des meilleurs attaquants de la Bundesliga, et Florian Wirtz comme l’une des grandes promesses, il s’est terminé sans porter de fruits en raison de problèmes derrière.

Tout d’abord, le retour après avoir perdu le ballon est un problème pour le Bayer Leverkusen. Contre le Bayern, le milieu de terrain apparaissait parfois comme une autoroute libre pour l’adversaire. L’absence du milieu de terrain chilien Charles Aranguiz, due à une blessure musculaire, peut aggraver les problèmes de l’équipe d’aspirine puisqu’elle est un acteur clé pour la stabilité de la moelle épinière.

Les files d’attente probables

Le vrai Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella, Édgar, Miranda ; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Rodri, Fekir, Canales et Borja Iglesias.

Bayer Leverkusen: Hradecky ; Frimpong, Tah, Kossonou, Boulanger ; Amiri, Demirbay ; Diaby, Wirtz, Paulinho ; et Schick.

Arbitre: Bartosz Frankowski (Pologne)

Stade: Benito Villamarin.

Calendrier: 18h45.