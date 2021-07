Nomination de Rakesh Asthana : plaidoyer pour outrage devant la Cour suprême contre PM Modi et Amit Shah

in

L’Assemblée de Delhi a adopté hier une résolution exhortant le ministère de l’Intérieur de l’Union à rappeler sa décision de nommer Asthana au poste de commissaire de police de Delhi.

Un plaidoyer pour outrage a été déposé devant la Cour suprême contre le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah ainsi que le ministère de l’Intérieur, contestant la nomination de Rakesh Asthana au poste de commissaire de police de Delhi. Le plaidoyer a été déposé par l’avocat ML Sharma.

Sharma, dans son plaidoyer, a déclaré que la nomination d’Asthana équivaut à un “déni délibéré” du jugement de la Cour suprême relatif à l’affaire Prakash Singh du 3 juillet 2018. Notamment, la Cour suprême avait, en mars 2019, établi des directives détaillées dans le Prakash Singh. l’affaire, précisant qu’aucun agent ayant moins de six mois avant la retraite ne devrait être nommé chef de la police. D’autre part, Rakesh Asthana était sur le point de prendre sa retraite le 31 juillet, mais a bénéficié d’une prolongation d’un an après avoir été nommé commissaire de police de Delhi.

ML Sharma, dans son plaidoyer, a soutenu que l’outrage criminel peut être invoqué car la décision du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur « a créé une grave question de système constitutionnel lui-même en vertu de la Constitution et il est susceptible d’être résolu par le tribunal constitutionnel si ces deux personnes ont le droit légal et moral de continuer dans le bureau constitutionnel pour le reste de leur vie ».

Le plaidoyer indique également que la question qui se pose est de savoir si la Constitution survivra à la « dictature des fonctionnaires » et si le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont un droit constitutionnel de rester en fonction.

Sharma a déposé de nombreux PIL auprès de la Cour suprême sur diverses questions, notamment les récentes allégations d’espionnage de Pegasus et des questions telles que l’accord Rafale, l’article 370, la rencontre avec la police d’Hyderabad dans le passé.

La Cour suprême lui avait imposé un coût de Rs 50 000 en 2018 pour avoir déposé un PIL frivole contre Arun Jaitley. Le tribunal l’avait également arrêté en 2019 pour avoir déposé une requête mal rédigée contestant la révocation du statut spécial du Jammu-et-Cachemire.

