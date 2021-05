Nomination du directeur de la CBI 2021, nouvelles du directeur de la CBI, sélection du chef de la CBI: PM Narendra Modi, CJI NV Ramana, LoP Adhir Ranjan Chowdhury choisissent trois noms

Sélection du chef de la CBI: Le chef de l’opposition, Adhir Chowdhury, a estimé qu’il était de la responsabilité du comité de sélection de conserver ou d’éliminer les noms, et non celle du DoPT.

Nouvelle sélection de chef CBI: Un panel de haut niveau comprenant le juge en chef de l’Inde NV Ramana, le chef de l’opposition Adhir Ranjan Chowdhury et dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a finalisé trois noms pour le poste de nouveau directeur du Bureau central des enquêtes (CBI). La réunion du comité s’est tenue à la résidence de PM Modi. Ces noms incluent le directeur général de la SSB Kumar Rajesh Chandra, le secrétaire spécial du ministère de l’Intérieur VSK Kaumudi et le directeur général de la CISF Subodh Kumar Jaiswal.

La réunion, cependant, ne s’est pas déroulée sans heurts car Adhir Ranjan Chowdhury a soulevé des objections sur le processus de sélection et a critiqué le Département du personnel et de la formation en alléguant qu’il avait suivi une approche informelle dans la présélection des noms.

Notamment, le DoPT avait envoyé une liste de 109 noms le 11 mai aux membres du comité. Cependant, hier, le ministère a réduit la liste et partagé 10 noms à 13 heures et l’a révisée à six heures avant 16 heures. Cela a irrité le chef de l’opposition qui a estimé qu’il était de la responsabilité du comité de sélection de conserver ou d’éliminer les noms, et non celle du DoPT.

Chowdhury a par la suite demandé l’ajournement de la réunion, mais le gouvernement n’était pas d’accord, a rapporté The Indian Express. La réunion a duré plus d’une heure et demie.

Selon les règles, le comité devra sélectionner le directeur de la CBI en fonction de son ancienneté, de son intégrité et de son expérience dans les enquêtes sur les affaires de lutte contre la corruption. L’officier sélectionné occupera le poste pendant environ deux ans.

Qui sont les 3 candidats au poste de directeur CBI?

* Kumar Rajesh Chandra: Il est un IPS de 1985 du cadre du Bihar et occupe actuellement le poste de DG de Sashastra Seema Bal. Chandra a déjà été affecté au Bureau de la sécurité de l’aviation civile (BCAS) et au Groupe de protection spécial, qui garde le PM. Il a une vaste expérience de travail dans son État d’origine, le Bihar. Il est titulaire d’un diplôme PG en économie de JNU. Il prendra sa retraite le 31 décembre 2021.

* Subodh Kumar Jaiswal: Il est également un officier IPS de 1985 des cadres du Maharashtra. Jaiswal est le plus haut gradé parmi les officiers présélectionnés. Il est actuellement chef du CISF. Il était auparavant commissaire de police de Mumbai et DGP du Maharashtra avant de devenir député central. Il avait également travaillé avec le Bureau du renseignement et l’aile de recherche et d’analyse.

* VSK Kaumudi: Il est un officier IPS de 1986 du cadre de l’Andhra Pradesh. Kaumudi est actuellement secrétaire spécial du ministère de l’Intérieur. Il avait également dirigé le Bureau de recherche et développement de la police (BPR & D). Kaumudi avait servi dans l’aile de la sécurité du renseignement, l’aile des infractions économiques du CID, la formation, l’approvisionnement et la logistique et les ailes du bien-être de la police de l’AP. Il est le seul des trois présélectionnés à avoir travaillé avec la CBI. Dans son premier passage sous la députation centrale, il a travaillé comme SP, CBI, à Delhi et Patna. Il a également travaillé comme ADG de la police dans la NIA et le BPR & D, et a dirigé la zone J&K du CRPF.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.