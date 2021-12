Nomination pour motifs humanitaires non automatique, soumise à un contrôle strict : SC

Un banc des juges Hemant Gupta et V Ramasubramanian a déclaré que si la nomination par compassion est l’une des conditions de service et est rendue automatique lors du décès d’un employé sous harnais sans aucun type de contrôle, la même chose serait traitée comme un droit acquis par la loi. .

La nomination à un poste d’une personne à charge pour des motifs de compassion après le décès d’un employé du gouvernement n’est pas automatique mais soumise à un examen strict de divers paramètres, notamment la situation financière, la dépendance économique à l’égard du défunt et les activités d’autres membres de la famille, a déclaré jeudi la Cour suprême.

Un banc des juges Hemant Gupta et V Ramasubramanian a déclaré que si la nomination par compassion est l’une des conditions de service et est rendue automatique lors du décès d’un employé sous harnais sans aucun type de contrôle, la même chose serait traitée comme un droit acquis par la loi. .

« Mais ce n’est pas le cas. La nomination pour des motifs de compassion n’est pas automatique, mais soumise à un examen minutieux de divers paramètres, notamment la situation financière de la famille, la dépendance économique de la famille vis-à-vis de l’employé décédé et les activités des autres membres de la famille. Par conséquent, personne ne peut prétendre avoir un droit acquis à une nomination pour des motifs de compassion », a déclaré la magistrature.

L’observation de la plus haute juridiction est intervenue à la suite d’un appel déposé par le ministère de l’Éducation du Karnataka contre une ordonnance rendue par le tribunal administratif de l’État du Karnataka, qui a également été confirmée par la haute cour, l’enjoignant d’examiner le cas d’une personne, nommée Bheemesh, pour nomination le motifs de compassion.

La sœur de Bheemesh, qui était employée comme enseignante adjointe dans une école publique, est décédée sous le harnais le 8 décembre 2010, laissant derrière elle sa mère survivante, deux frères et deux sœurs.

Affirmant que le défunt n’était pas marié et que la mère, ses deux frères et ses deux sœurs dépendaient entièrement de ses revenus, Bheemesh a demandé une nomination pour des raisons de compassion.

La demande a été rejetée par l’autorité compétente en 2012 au motif que la modification apportée aux règles de la fonction publique du Karnataka (nomination pour des motifs de compassion), étendant le bénéfice de la nomination de compassion au frère célibataire à charge d’une employée non mariée, ne sera pas applicables dans ce cas.

Lésé par l’ordonnance de rejet, Bheemesh a saisi le tribunal administratif de l’État du Karnataka qui a accueilli son plaidoyer en 2017 au motif que la modification apportée aux règles le 20 juin 2012 s’appliquerait rétrospectivement à son cas, bien que sa sœur soit décédée sous le harnais en 2010. .

Contestant l’ordonnance, l’État a saisi la Haute Cour du Karnataka qui a été déboutée.

S’occupant de l’appel, la cour suprême a déclaré que l’interprétation quant à l’applicabilité d’un régime modifié ne devrait dépendre que d’un critère déterminé et fixe tel que la date du décès et non d’un facteur indéterminé et variable.

« En l’espèce, le salarié est décédé le 8 décembre 2010 et la modification du Règlement a été proposée par voie de projet de notification le 20 juin 2012. La notification définitive a été émise le 11 juillet 2012.

« Du simple fait que la demande de nomination a été prise en considération après la délivrance de l’amendement, l’intimé n’aurait pas pu solliciter le bénéfice de l’amendement », a déclaré la magistrature tout en annulant l’ordonnance de la Haute Cour.

