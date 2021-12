Nominations aux Golden Globes 2022 : des camouflets et des surprises

Malgré la controverse actuelle de la Hollywood Foreign Press Association, l’organisation a annoncé les nominés pour ses Golden Globe Awards 2022.

La liste était dominée par des émissions comme « Succession » et « Ted Lasso » tandis que des films comme « West Side Story », « Belfast » et « The Power of the Dog » ont tous récolté des nominations, comme prévu.

Alors que les prix de cette année seront différents – car NBC ne diffusera pas de cérémonie de remise des prix en raison du scandale de la HFPA – une chose était la même à propos de la liste des nominations : elle était pleine de camouflets et de surprises.

Seul un nombre limité de stars, de cinéastes et d’artistes peuvent être nominés chaque année, ce qui signifie que beaucoup sont exclus de la liste malgré les éloges et le buzz pour leur travail.

NOMINATIONS AU GOLDEN GLOBE 2022 ANNONCÉES

La star de « Only Murders in the Building », Selena Gomez, n’a pas obtenu de nomination aux Golden Globes malgré le fait que ses deux co-stars en aient obtenu une. (Barbara Nitke/Hulu)

Parmi les personnes notoirement absentes de la liste des nominés figurait la star de « House of Gucci », Jared Leto, qui incarnait Paolo Gucci dans le drame. Le leader de 30 Seconds to Mars a reçu de nombreux éloges pour sa performance, mais en fin de compte, seule sa co-star Lady Gaga a reçu un signe de tête, ce qui signifie qu’Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons et Salma Hayek ont ​​également été exclus du conseil d’administration.

La star de « Respect » Jennifer Hudson a été considérée comme une candidate sérieuse pour avoir joué Aretha Franklin dans le biopic, mais n’a finalement décroché qu’une nomination pour avoir co-écrit la chanson « Here I Am (Singing My Way Home) » avec Carol King.

LES NOMINATIONS DU GOLDEN GLOBE 2022 ADRESSENT LE PROBLÈME DE LA DIVERSITÉ HFPA DE TÊTE QUE BEAUCOUP SE DEMANDENT S’ILS SONT PRÊTS

Selena Gomez a également été négligée pour une nomination pour avoir joué dans « Only Murders in the Building » de Hulu, tandis que ses co-stars Steve Martin et Martin Short ont tous deux reçu leurs propres nominations.

Kathryn Hahn dans « WandaVision ». L’actrice devait remporter une nomination au Golden Globe pour son second rôle. (Disney+)

De même, la star de « WandaVision » Kathryn Hahn n’a pas pu s’assurer une place sur la liste, malgré des critiques élogieuses et une fanfare sans fin.

Les icônes hollywoodiennes Meryl Streep (« Don’t Look Up ») et Rita Moreno (« West Side Story ») étaient toutes deux considérées comme des nominés probables cette année également, mais n’ont pas figuré sur la liste.

2 MEMBRES DE LA HOLLYWOOD FOREIGN FOREIGN PRESS ASSOCIATION Démissionnent pour cause de « intimidation » DANS LE CADRE DE LA CONTROVERSE DES GOLDEN GLOBES

Lin-Manuel Miranda devait également faire partie du conseil d’administration à plusieurs reprises après avoir travaillé en tant qu’acteur, réalisateur, producteur et auteur-compositeur sur de nombreux films cette année (« tick, tick… BOOM ! », « In the Heights », « Encanto » et « Vivo »), il n’a finalement décroché qu’une seule nomination pour avoir co-écrit la chanson « Dos Orugitas » de « Encanto » de Disney.

Ben Affleck (à gauche) a reçu une nomination surprise pour son travail dans « The Tender Bar » d’Amazon. (CLAIRE FOLGER © AMAZON CONTENT SERVICES LLC)

Du côté de la surprise, il y avait quelques-unes des dames de « West Side Story », avec les stars Rachel Zegler et Ariana DeBose, toutes deux hochant la tête.

De même, la nomination de Ben Affleck pour son second rôle dans « The Tender Bar » a été considérée comme une surprise, tout comme celles des stars de « Licorice Pizza » Alana Haim et Cooper Hoffman.

De plus, certains ont été choqués de voir Jennifer Coolidge remporter sa toute première nomination pour son rôle dans « The White Lotus » de HBO, ce qui lui a valu la seule nomination de la série cette année.