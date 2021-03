Nominations aux Oscars 2021, mise à jour en direct

Malgré une année sans précédent en 2020, la saison des récompenses a encore réussi à arriver. Avec d’autres cérémonies comme les Golden Globes en vue arrière, tous les regards sont tournés vers le plus grand événement: les Oscars. Un certain nombre de projets ont été repoussés, mais là encore réussi à une saison unique pleine de bonnes performances. À partir de hits en streaming comme Mank aux drames acclamés comme Nomadland, les cinéphiles ont eu droit à des histoires glorieuses, même s’ils n’ont jamais vraiment passé beaucoup de temps dans un théâtre.

La saison dernière manquait de superproductions cinématographiques majeures, à l’exception de Christopher Nolan Principe. Mais cela n’a pas empêché les studios de diffuser des films de généalogie aux masses, que ce soit via un service de streaming ou de VOD. Et sans plus tarder, voici les nominés pour les Oscars 2021.