Nominations aux Oscars 2021 Snubs et surprises

Un mélange d’émotions. Lorsque les nominations ont été annoncées pour la 93e cérémonie des Oscars le lundi 15 mars, la liste était remplie de surprises heureuses et de snubs décevants – comme toujours.

L’une des révélations les plus excitantes des nominations a été dans la catégorie du meilleur réalisateur. Pour la toute première fois, deux femmes ont été reconnues pour leurs talents de réalisatrice: la gagnante du Golden Globe Chloé Zhao pour Nomadland et Émeraude Fennell pour Jeune femme prometteuse. Avec un signe de tête, Zhao, 38 ans, est également devenue la première femme non blanche à être reconnue.

Depuis le début des Oscars, seules cinq femmes ont été nominées dans la catégorie: Lina Wertmüller en 1977 pour Sept beautés, Jane Campion pour Le piano en 1994, Sofia Coppola pour Perdu dans la traduction en 2003, Kathryn Bigelow pour The Hurt Locker en 2010 et Greta Gerwig pour Dame oiseau en 2018. Bigelow est la seule femme à remporter le trophée.

Zhao est également devenue la première femme à recevoir quatre nominations en un an. En plus de la réalisation, elle est nominée pour le montage de films, l’écriture (scénario adapté) et le meilleur film. Fennell, qui est devenue la première femme à être nominée pour un premier long métrage de réalisatrice, a reçu trois nominations: réalisation, écriture (scénario original) et meilleur film.

La catégorie du meilleur réalisateur, cependant, comprenait un camouflet surprenant, laissant de côté Da 5 sangs réalisateur, Spike Lee, qui était auparavant nominé pour Faire la bonne chose, 4 petites filles et BlacKkKlansman.

Faites défiler la liste ci-dessous pour plus de surprises et de snubs avant la cérémonie. La 93e cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC le dimanche 25 avril à 20 h HE.