Nominations aux Oscars 2021: voir la liste complète

C’est la saison des (récompenses)! Nick Jonas et Priyanka Chopra Jonas a annoncé les nominés pour la 93e cérémonie annuelle des Oscars le lundi 15 mars, des mois après leur abandon régulier.

Bien que les Oscars aient rompu avec la tradition il y a deux ans lorsqu’ils sont allés sans hôte, la cérémonie de cette année sera certainement différente de celle de tout événement antérieur. Alors que les récompenses devaient initialement être diffusées le 28 février, elles ont été reportées en juin 2020 en raison de la pandémie COVID-19. Pour cette raison, la période d’éligibilité de l’émission a été étendue pour couvrir les films sortis jusqu’à la fin de février 2021.

Bien que certains présentateurs et nominés apparaîtront probablement en personne pour l’émission, de nombreuses festivités auront lieu virtuellement. Selon Le journaliste hollywoodien, l’Académie prévoit d’organiser la cérémonie «à partir de plusieurs endroits» – y compris le Dolby Theatre.

Faites défiler pour voir la liste complète des nominés de cette année et connectez-vous aux Oscars sur ABC le dimanche 25 avril à 20 h HE.

