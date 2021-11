Nominés aux Grammy 2022 Selena Olivia Nathy Peluso ABBA. Les nominés aux Grammy 2022 ont déjà été annoncés, dont Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Nathy Peluso et ABBA.

La cérémonie des Grammy aura lieu à la Crypyo.com Arena de Los Angeles (Staples Center) le 31 janvier 2022, en direct sur CBS et en streaming sur Paramount +

Aux Grammys 2022 annoncés le mardi 23 novembre, les catégories globales sont passées de 8 à 10 nominés, avec Selena Gomez, Olivia Rodrigo, Nathy Peluso et Saweetie prenant leurs premières nominations, rapporte E! Nouvelles.

Rodrigo a été nominé dans les 4 catégories principales du meilleur clip musical, de l’album de l’année, du meilleur album pop vocal et de la meilleure performance pop solo. Selena est nominée dans la catégorie Meilleur album pop latino ou urbain pour son album Revelation. Waouh ! Ils ont entendu ses menaces de se retirer et maintenant « ils la prennent au sérieux », LOL !

Le groupe ABBA a été reconnu pour la première fois par les Grammys avec « Record of the Year ».

Nathy Peluso a été nominée pour le meilleur album de rock latin ou d’album alternatif pour « Calambre ».

La liste partielle des nominés (via la date limite) ci-dessous :

Disque de l’année – Disque de l’année

« J’ai toujours foi en toi » – ABBA

« Liberté » – Jon Batiste

« J’ai un coup de pied hors de toi » – Tony Bennett & Lady Gaga

« Peaches » – Justin Bieber avec Daniel Caesar & Giveon

« Juste à temps » – Brandi Carlile

« Kiss Me More » – Doja Cat avec SZA

« Plus heureux que jamais » – Billie Eilish

« Montero » (Appelle-moi par ton nom) – Lil Nas X

Album de l’année / Disque de l’année

Nous sommes – Jon Batiste

Amour à vendre – Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Chat Doja

Plus heureux que jamais – Billie Eilish

Back Of My Mind – ELLE

Montero – Lil Nas X

Aigre – Olivia Rodrigo

Toujours plus – Taylor Swift

Donda – Kanye West

Chanson de l’année / Chanson de l’année

« Mauvaises habitudes » – (Ed Sheeran)

« A Beautiful Noise » – (Alicia Keys et Brandi Carlile)

« Permis de conduire » – (Olivia Rodrigo)

« Combat pour toi » – (ELLE)

« Plus heureux que jamais » – (Billie Eilish)

« Kiss Me More » – (Doja Cat avec SZA)

« Laissez la porte ouverte » – (Silk Sonic)

« Montero (Appelle-moi par ton nom) » – (Lil Nas X)

« Peaches » – (Justin Bieber avec Daniel Caesar & Giveon)

« Juste à temps » – (Brandi Carlile)

Meilleur nouvel artiste / Meilleur nouvel artiste

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Bébé keem

FINNEAS

Animaux de verre

petit déjeuner japonais

Le Kid Laroi

Les parcs d’Arlo

Olivia Rodrigo

Saweetie

Meilleur album vocal pop / Meilleur album vocal pop

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Chat Doja

Plus heureux que jamais – Billie Eilish

Postes – Ariana Grande

Aigre – Olivia Rodrigo

Meilleur enregistrement de danse/électronique

« Héros » – Afrojack & David Guetta

« Loom » – Ólafur Arnalds avec Bonobo

« Avant » – James Blake

« Heartbreak » – Bonobo et dinosaures totalement énormes éteints

« Tu peux le faire » – Caribou

» Vivant » – Rüfüs Du Sol

« Les affaires » – Tiësto

Meilleur album de musique alternative / Meilleur album alternatif

Rivage – Flotte Renards

Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir – Halsey

Jubilé – Petit-déjeuner japonais

S’effondre dans les rayons du soleil – Arlo Parks

La maison de papa – Saint-Vincent

Meilleure performance R&B / Meilleure présentation R&B

« Tu t’es perdu » – Snoh ​​​​Aalegra

« Peaches » – Justin Bieber avec Daniel Caesar & Giveon

« Dommage » – ELLE

« Laissez la porte ouverte » – Silk Sonic

« Récupérez vos sentiments » – Jazmine Sullivan

Meilleur album de R&B progressif / Meilleur album de R&B progressif

Nouvelle Lumière – Eric Bellinger

Quelque chose à dire – Cory Henry

Mood Valiant – Hiatus Kaiyote

Table pour deux – Lucky Daye

Dîner : Dessert – Terrasse Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Etudier à l’étranger : séjour prolongé – Masego

Meilleure performance rap / Meilleure présentation rap

« Cravates familiales » – Baby Keem avec Kendrick Lamar

« En haut » – Cardi B

« Mon. la vie ”- J. Cole avec 21 Savage & Morray

« Way 2 Sexy » – Drake avec Future & Young Thug

« Thot S *** » – Megan Thee Stallion

Meilleur album de rap / Meilleur album de rap

– L’intersaison – J. Cole

– Lover Boy certifié – Drake

– Maladie du Roi II – Nas

– Appelez-moi si vous vous perdez – Tyler, le créateur

– Donda – Kanye West

Meilleur album pop latino / Meilleur album pop latino

– Vertige – Pablo Alboran

– Mes amours – Paula Arenas

– Fait à l’ancienne – Ricardo Arjona

– Mes mains – Camilo

– Mendó – Alex Cuba

– Révélation – Selena Gomez

Meilleur album de musique urbaine / Meilleur album de musique urbaine

– Aphrodisiaque – Rauw Alejandro

– La dernière tournée mondiale – Bad Bunny

– José – J Balvin

– KG0516 – KAROL G

– Sans Peur (D’Amour Et Autres Démons) 8 – Kali Uchis

Le reste de la liste complète des nominés peut être consulté ici.

Donc, nominés aux Grammy 2022 Selena Olivia Nathy Peluso ABBA.