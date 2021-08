Nous savons maintenant que le Pixel 6 est réel et qu’il aura le propre SoC de Google nommé “Tensor” à bord, alimentant tout ce qui rend un téléphone plus pixelisé. La première partie est plutôt cool – le Pixel 6 ressemble certainement à ce téléphone phare Pixel qui intrigue tant de gens, et oui, j’en veux un aussi. Mais le fait d’avoir la propre puce de Google à bord est une affaire encore plus importante.

Le Pixel 6 pourrait être un flop, ou il pourrait s’avérer être l’un des meilleurs téléphones Android disponibles. Nous ne saurons pas grand-chose à ce sujet jusqu’à ce que nous puissions mettre la main sur un. Mais la puce Tensor a beaucoup plus à faire parce que Google a de grands espoirs pour elle. S’il réussit à faire tout ce qu’exige un smartphone, Tensor sera un énorme succès que très peu d’entreprises peuvent imiter.

Mais assez parlé du Pixel 6. Parlons du nom Tensor, car il s’agit du nom le plus Google pour le matériel téléphonique de tous les temps. Pour quelqu’un qui ne connaît pas Google en tant qu’entreprise et tout ce qu’il fait, appeler une puce Tensor est assez stupide. Un tenseur peut être un muscle qui se contracte pour étirer une autre partie du corps. Nous les avons tous dans des endroits comme dans nos oreilles et notre bouche. Chose intéressante, Tensor est également une entreprise qui fabrique des pièces de skateboard. C’est même un objet métaphysique abstrait utilisé pour exprimer un concept multilinéaire défini lorsqu’il est implémenté dans des mathématiques très ringardes de niveau Good Will Hunting. Devinez quelle définition Google aime vraiment ?

Source : Google Tant de tenseurs.

C’est parce que ces mathématiques particulièrement compliquées peuvent également être utilisées pour l’intelligence artificielle, et Google aime tout ce qui concerne l’IA, même les mauvaises parties. Google a même nommé la première puce inventée par Tensor Processing Unit. Oui, ce n’est pas la première puce Google à alimenter un ordinateur, et ce n’est même pas la première nommée Tensor.

Ce n’est pas la première puce Google Tensor.

La plupart des entreprises effectuent des calculs d’IA et du machine learning via ce que l’on appelle les réseaux de neurones. J’ai une compréhension rudimentaire de ce qu’est un réseau de neurones à l’intérieur de notre corps, et je sais seulement qu’ils existent et se situent au milieu d’une entrée et d’une sortie. Ainsi, par exemple, si vous voulez que votre main bouge et saisisse quelque chose, elle bouge et saisit les choses.

Les réseaux de neurones informatiques font la même chose : ils prennent une ou plusieurs entrées, les conduisent à travers un ensemble de processus qui sont au milieu et cachés (ce qui signifie que seuls les calculs d’entrée et le chemin de sortie peuvent y accéder), puis mélangent un résultat à travers certains sorte de sortie. Ainsi, lorsque vous entendez parler de programmeurs introduisant des photos de chats ou de clôtures à mailles losangées dans un réseau de neurones, ces processus du milieu sont ceux qui « apprennent » et « se souviendront » de ce qu’ils ont appris.

Pour faire efficacement tout le réseau de neurones, vous devez faire en sorte que la classe d’apprentissage (assez de citations, nous savons tous que les ordinateurs ne peuvent pas réellement apprendre) des processeurs aient une sorte d’accélération de l’IA si vous voulez des résultats prévisibles et précis. NVIDIA, Intel et AMD ont consacré beaucoup de temps et d’argent à la création de GPU (Graphics Processing Unit) qui agissent comme l’accélérateur parfait de l’IA, et nous pouvons le voir avec l’énorme bond en avant des graphismes de jeux vidéo ces dernières années. Mais, bien sûr, ces GPU peuvent également conduire des voitures ou identifier des chats ou des lignes de clôtures à mailles losangées.

Le TPU de Google n’existe que pour agir comme un accélérateur d’IA.

Google aime Google, il va donc plus loin avec son TPU. Un TPU a une fonction : agir comme un accélérateur d’IA. Vous en trouverez d’énormes banques à l’intérieur des racks de serveurs dans les sites cloud de Google, où ils ne vivent que pour calculer correctement les chiffres afin que l’entrée (un tableau de données abstrait puisque nous devenons tous ringards ici) puisse produire un résultat tangible. production. Cette sortie peut être fausse ou correcte, mais la seule chose qui compte vraiment est qu’elle est la même à chaque fois que les mêmes données sont introduites dans le réseau de neurones où le cluster TPU peut les traiter. Vous faites le bon résultat en introduisant plus de données jusqu’à ce que vous reconnaissiez le résultat.

Oui, c’est super geek, et même les plus intello d’entre nous ne comprennent probablement pas tout. Je sais que non, mais je comprends comment cela fonctionne. En théorie, en tout cas. Ce qui est important, c’est que nous comprenions tous que pour Google, le mot Tensor signifie un morceau de matériel utilisé pour l’IA et l’apprentissage automatique, et toutes les autres définitions n’ont pas d’importance. C’est pourquoi l’entreprise a nommé sa puce pour smartphone Tensor.

Nous ne connaissons pas la plupart des détails concernant la puce Google Tensor, mais nous savons une chose : elle est conçue pour être vraiment efficace dans les calculs qui permettent de faire fonctionner des choses comme les sous-titres en direct, l’amélioration des photos et la traduction en temps réel. Google a en fait annoncé ces choses dans un récent post sur Twitter. Il a donc vraiment été conçu pour rendre le Pixel 6 plus pixelisé. Je ne plaisantais pas quand je l’ai dit plus tôt. Nous espérons qu’il fera d’autres choses comme jouer à des jeux ou surfer sur le Web très bien, mais pouvons-nous compter sur lui pour toute sorte d’IA sur l’appareil ?

Je vais prendre une commande de frites avec mon accélérateur de réseau de neurones à matrice de données abstraites, merci.

Si vous êtes Google et que vous fabriquez une puce pour smartphone conçue principalement pour être bonne en IA avant tout, vous l’appelez Tensor. Mais bon, c’est mieux que l’accélérateur de réseau neuronal à matrice de données abstraites cachées de Google, n’est-ce pas ?

