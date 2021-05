Nommer vos organes génitaux pourrait être un signe que votre vie sexuelle est en difficulté ⋆ .

Noo-noo est un non non (Photo: . / Metro.co.uk)

Minnie, devant en bas, pipi, willy, noo-noo, peeper, scintiller – utiliser des surnoms mignons pour vos organes génitaux semble assez innocent, mais apparemment, cela pourrait indiquer que votre vie sexuelle est en difficulté.

Le Dr Katherine Hertlein, conseillère experte à l’application de thérapie sexuelle Blueheart, dit que le fait d’avoir des surnoms pour vos organes génitaux indique que vous pourriez avoir du mal à être franc avec votre partenaire sur des choses comme vos désirs sexuels et / ou que votre anatomie est gênée.

Hélas, aucune des deux options n’est bonne pour la vie sexuelle.

Elle explique: “ Nous savons tous qu’il peut être un peu gênant de discuter de problèmes sexuels avec votre partenaire, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble.

«Mais la communication est essentielle à une relation saine; si vous rougissez en disant simplement les noms anatomiquement corrects de vos organes génitaux, alors comment parlez-vous de sujets sexuels plus approfondis?

«Éviter complètement ces conversations n’est pas une bonne option. Pour construire une relation saine et une vie sexuelle agréable, vous devez être en mesure de dire à votre partenaire où vous aimez être touché, comment vous amener à l’orgasme et aussi demander ce que votre partenaire aime.

“ Cela aide à créer un dialogue sûr et positif sur le sexe entre vous deux.

“ Éliminer les surnoms et parler franchement de relations sexuelles avec votre partenaire augmentera le niveau de confiance dans votre relation et fournira une base solide pour construire une meilleure vie sexuelle.

“ C’est parce que vous éliminez la honte et la gêne de ces sujets en encourageant un dialogue ouvert sur le sexe. ”

Il est préférable d’être franc sur ce que vous voulez (Photo: . / iStockphoto)

Le Dr Katherine pense que le recours aux surnoms commence probablement dans l’enfance de la plupart des gens, lorsque les parents ont tendance à enseigner à leurs enfants ce genre de mots mignons.

Elle a ajouté: “ Cela vient souvent de l’embarras de nos parents, qui à son tour pourrait provenir de certaines pressions sociétales ou religieuses qui se sont développées au cours de nombreuses générations.

«Même certains des surnoms qu’on nous dit d’appeler nos organes génitaux sont conçus pour nous mettre dans l’embarras, comme les« parties intimes »souvent utilisées, ce qui implique qu’il ne faut pas en parler ouvertement.

«Si vos parents ne vous ont pas parlé de sexe d’une manière positive et adaptée à votre âge, cela peut avoir un effet durable sur votre perception de la sexualité et du plaisir.

«Vos parents n’auraient probablement pas réalisé que c’était un enseignement négatif et faisaient simplement ce qu’ils pensaient être le mieux. Mais trop souvent, on nous apprend à ressentir de la honte autour de notre corps nu et de notre sexe – en particulier en tant que femmes – et les familles évitant ces sujets ou appliquant involontairement ces croyances peuvent avoir un impact durable.

Malheureusement, cela peut être difficile à désapprendre – si on vous a appris à ressentir de la honte à propos du sexe et de votre corps lorsque vous étiez enfant, vous pourriez avoir rencontré des problèmes liés au sexe à l’âge adulte.

“ Il se peut que vous ayez eu du mal à découvrir ce que vous trouvez agréable, que vous vous êtes senti coupable d’avoir eu des relations sexuelles ou que vous n’avez peut-être pas exploré la masturbation auparavant (ou l’avez fait mais vous vous êtes senti coupable) ”, a déclaré le Dr Katherine.

Plus: Royaume-Uni



Plus important encore, ne pas savoir comment votre corps fonctionne biologiquement pourrait nuire à votre plaisir.

Par exemple, la stimulation vaginale et la stimulation clitoridienne sont différentes, mais vous ne savez peut-être pas si vous ne vous êtes pas complètement exploré.

«Ces scrupules sexuels ne disparaîtront pas simplement.

«Vous devez reprogrammer entièrement votre vision du sexe. Apprendre a) sur son propre corps et b) comment s’aimer soi-même est beaucoup plus important que la validation d’un partenaire ou d’une source externe.

«Commencez par explorer ce qui vous excite. Une façon de faire cela – que vous ayez ou non un partenaire – peut être de lire des romans érotiques. De quoi aimez-vous le son et qu’aimeriez-vous essayer?

«Si vous avez un partenaire, saisissez le sexe comme une occasion d’explorer différentes choses avec quelqu’un en qui vous avez confiance.

La honte peut être difficile à désapprendre (Photo: . / iStockphoto)

Bien que techniquement, il soit bon de continuer à utiliser les surnoms que vous souhaitez décrire vos organes génitaux, il pourrait être utile de reléguer ces surnoms dans la chambre à coucher et de vous assurer de savoir comment communiquer clairement ce qui fonctionne pour vous.

Le Dr Katherine a déclaré: “ Soyez clair sur les endroits où ils devraient toucher / lécher / embrasser et demandez-leur ce qu’ils trouveraient également agréable.

“ Cela semble un peu audacieux si vous n’y êtes pas habitué, mais plus vous le faites, plus cela deviendra facile. ”

Elle a ajouté: “ Être intime est également le seul scénario où il est en fait acceptable de donner des surnoms à vos organes génitaux.

“ Cette fois-ci, il s’agit de faire ce qui vous semble le plus confortable et ce qui vous excite et si c’est un certain mot ou un certain phrasé qui fait cela, alors c’est tout à fait bien.

«Gardez simplement ces surnoms pour la chambre.

Si vous voulez briser l’habitude d’utiliser ces surnoms mignons en dehors de la chambre à coucher, le Dr Katherine recommande: “ Soyez conscient du moment où vous ressentez le besoin d’appeler des surnoms d’organes génitaux et pourquoi vous ressentez cela.

«Est-ce parce que vous êtes gêné, timide ou simplement incertain de ce qu’il y a de mieux à dire?

«Même si vous sentez que vous n’en avez pas envie, dites les noms dans la conversation et à voix haute.

Plus: Sexe



Surnoms génitaux populaires, selon Blueheart

Pour les vulves:

Fleur Minnie Hoo-haa Bas avant

Pour les pénis:

Winky Willy pipi Mickey

Katherine dit également que d’autres surnoms courants sont:

Parties privées Bits Noonie Vag

En plus d’utiliser le mot “ vagin ” alors que vous voulez vraiment dire “ vulve ”

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk



PLUS: The Sex Column: “Est-ce que les rencontres doivent être des ordures?”



PLUS: Le sexe occasionnel est à nouveau autorisé en tant que mixage à l’intérieur, étant donné que



PLUS: Comment je le fais: “ Je suis tombé sur mon petit ami de 10 ans en train de tricher mais nous vivons toujours ensemble ”

L’e-mail lifestyle de Metro.co.uk

Le correctif

Recevez vos actualités et fonctionnalités de style de vie indispensables directement dans votre boîte de réception.

Pas convaincu? En savoir plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();