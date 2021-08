Noms de l’équipe de football de Washington : classement des finalistes

in

L’équipe de football de Washington se rapproche de la finalisation de son nom permanent avec une vidéo publiée lundi montrant huit noms possibles. L’équipe a déclaré que trois de ces noms sont des finalistes, parmi lesquels le nom final a été choisi, mais n’a pas encore révélé entre quels noms se situe la décision finale.

De toute évidence, il est trop tard pour que nous puissions influencer la décision, mais maintenant nous avons un huit final, le moins que nous puissions faire est de classer ces noms potentiels.

N°1 : Équipe de football de Washington

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas. Je sais que nous nous sommes tous moqués de « Washington Football Team » lorsqu’il a été annoncé pour la première fois, mais à ce stade, il a en quelque sorte grandi pour moi. Cela permet à WFT de se démarquer du reste de la ligue. De plus, n’excluez jamais l’importance d’avoir une variante obsolète sur un nom d’équipe qui l’a construit. Nous avons les ‘Aints, le baseball a les Barves, WFT devient si facilement WTF que c’est un cri de ralliement pour que les fans déçus se rassemblent.

Ce nom a commencé si stupide, mais maintenant je l’aime. Il y a quelque chose de royal et d’important dans le fait d’appeler votre équipe de football « Équipe de football ». Gardez ce nom, imo.

N°2 : Washington Armada

Nous n’avons pas assez de noms d’équipes nautiques dans la NFL. Il évoque également le moment le plus emblématique de la vie de George Washington : la traversée du Delaware. Maintenant, je sais que le général Washington n’avait pas exactement d’« armada » à l’époque, mais j’aime toujours ça.

Je ne veux pas que l’imagerie soit celle de certains navires de guerre modernes et parfaits – mais célébrer l’idée de petits bateaux de l’ère de la guerre d’Indépendance totalisant en quelque sorte plus qu’une somme de leurs parties.

Nous n’avons pas non plus un seul nom d’équipe dans la NFL qui commence par un «A», et je pense que c’est aussi une petite touche soignée.

N°3 : Commandants de Washington

C’est une autre référence assez évidente au président Washington, et je ne le déteste pas. Cela ne suscite pas vraiment beaucoup d’émotion de ma part – mais je ne le déteste pas non plus. C’est le surnom parfaitement bien intermédiaire que personne n’aimerait ou ne détesterait.

N°4 : Brigade de Washington

Peut-être que j’y réfléchis un peu, mais je ne suis tout simplement pas fan d’évoquer autant directement de vrais soldats dans un nom d’équipe. Je pense juste qu’un concept plus nébuleux pour une équipe est mieux que de comparer directement les joueurs de football aux membres de l’armée qui protègent notre pays.

Je comprends que l’idée est de refléter la guerre révolutionnaire, mais c’est un peu trop proche des mots qui existent actuellement dans la langue vernaculaire militaire.

N°5 : les défenseurs de Washington

Il existe déjà une équipe XFL appelée les DC Defenders. Que fais-tu bébé? Si vous vous inspirez de la XFL, vous avez des ennuis.

N° 6 et 7 (à égalité) : Washington Redwolves et Washington Redhogs

Ce sont les noms de flic absolus qui ressemblent à votre oncle raciste les a trouvés sur Facebook. Il n’y a RIEN de mal avec “Washington Wolves” ou “Washington Hogs” mais en jetant “Red” sur le devant, c’est presque comme faire un pied de nez à tout ce qui s’est passé au cours des vingt dernières années et dire aux gens je n’en avais pas vraiment envie.

Je veux dire, oui, c’est vrai. Après tout, l’équipe s’est battue bec et ongles pour conserver son surnom raciste jusqu’à ce que les sponsors commencent à retirer de l’argent, puis ils ont comme par magie trouvé une conscience du jour au lendemain, mais nous n’avons toujours pas besoin de le mentionner à nouveau.

N°8 : les présidents de Washington

GARDER LA POLITIQUE HORS DE MON FOOTBALLLLLLLLLLLLLL !

Je rigole. Quoi qu’il en soit, ce nom est absolument nul. Au mieux, vous vous accrochez à un nom que 50 % de la population déteste à un moment donné, et Dieu vous aide s’il y a un autre maniaque à la Maison Blanche. Soudain, votre équipe est directement liée à celui qui se trouve dans le bureau ovale, et c’est juste un mauvais aspect.

Je ne sais pas qui a pensé que ce nom devrait figurer sur la liste finale des huit, pour être honnête.