Noms que les producteurs devraient utiliser à la place

Faire un film écrit par l’écrivain de 12 Years A Slave John Ridley et mettant en vedette Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo, Orlando Bloom et Freida Pinto peut certainement coûter cher. Cela conduit peut-être même à des compressions budgétaires dans d’autres domaines. Comme, disons, le marketing ou les tests d’audience. Parfois, cela signifie que vous devez simplement diffuser votre art dans le monde et être prêt à accepter toute interprétation publique qui suivra.

C’est sûrement le cas avec le dernier projet de Lionsgate car tout semble épique jusqu’à ce que vous arriviez à la révélation du titre. Si vous ne savez pas où cela va, ou si vous avez déjà oublié le titre de cet article, rendez-vous service, regardez la bande-annonce et découvrez ce sur quoi Internet a collectivement perdu la tête.

chut. (met un doigt doux sur vos lèvres) regardez simplement cette bande-annonce sans connaître le titre et laissez le sentiment vous déplacer pic.twitter.com/HisBoujCyU – Jenny Yang en tournée dans le nord-est du 20 au 23 octobre (@jennyyangtv) 14 octobre 2021

Aiguille dans un horodateur.

C’est ça. C’est le nom.

Après deux minutes à regarder Leslie Odom Jr. vivre sa meilleure vie, la perdre, puis essayer de la reconstituer, c’est tout ce dont quiconque a regardé la bande-annonce peut sembler parler.

Needle in a Timestack est bien sûr suivi de Fish in a Time Barrel – Doc Octobre (@colonelnemo) 14 octobre 2021

Ce film va SLAP et je vais devoir dire aux gens « Ouais, j’ai absolument adoré Needle in A TimeStack » comme si c’était un nom normal pour un film https://t.co/712nzqJRlK – Penzi Hill (@HillPenzi) 14 octobre 2021

Je suis l’honneur de Needle in a Timestack, j’aimerais changer les noms des grands films de science-fiction en quelque chose de stupide… The Matrix ➡️ Jésus, prends la pilule

Dune ➡️ Les Spice Boys

Interstellar ➡️ Ce n’est pas une science de fusée

28 jours plus tard ➡️ Morsures de réalité – Joey Rhode (@RufioJones) 14 octobre 2021

Je meurs d’envie de savoir si tout le concept de Needle In A Timestack a été inversé, de manière créative ou juste quoi – passionné des tempêtes tranquilles👻 (@clintonyates) 14 octobre 2021

Ouvrir les fenêtres et crier « Aiguille dans une pile de temps » aux passants comme Ebenezer Scrooge quand il a repris vie – Erin Somers (@SomersErin) 14 octobre 2021

Tout le monde se moque, mais la lutte est réelle. Trouver une aiguille dans une pile temporelle est *impossible*. – Josh Spiegel (@mousterpiece) 14 octobre 2021

Tracy : « Liz Lemon, ce scénario de femme volée me rappelle ce film de voyage dans le temps dans lequel j’étais ! Needle in a Timestack ! »

*coupe*

« COMMENT VAIS-JE TROUVER MA FEMME, QUAND IL Y A TANT D’AIGUILLES ? ET SI PEU DE PILE DE TEMPS ? » – terre de conniefusion (@mamatiresias) 14 octobre 2021

2021 : L’AIGUILLE DANS UN TIMESTACK

2023 : COCHON DANS UNE COUVERTURE HORAIRE

2025 : EARLY BIRD OBTENU LE VER DU TEMPS

2027 : NE PLEUREZ PAS SUR LE TIMEMILK

2027 : UN POINT DANS LE TEMPS ATTENDRE MERCI de recommencer – Glen Weldon (@ghweldon) 14 octobre 2021

Pour être absolument clair : ce film a l’air génial. Excellent casting, intrigue intrigante et la bande-annonce laisse plus de questions que de réponses. Ça va être difficile de passer outre le nom.

Le titre vient d’une nouvelle de 1966 du même nom de Robert Silverberg qui a servi de base au film. Pourtant, ce n’est pas différent d’Hollywood de cueillir une histoire déjà publiée et de changer le nom du grand écran.

Dans cet esprit, voici quelques autres options que les studios devraient envisager de titrer ce projet avant sa sortie le 15 octobre.

L’amour n’est pas toujours à l’heure L’heure de ma femme retourne à l’autel La mariée et les préjugés Pas le temps d’aimer L’heure est à ma mariée Pirates de la consommation Le nouveau film de Leslie Odom Jr

Si aucun de ceux-ci ne suffit, les utilisateurs de Twitter semblent plus que prêts à préparer quelques autres titres potentiels.

