Nomura maintient la cote «Acheter» pour cette agence de voyages indienne cotée au NASDAQ; voit un potentiel de hausse de 30%

Nomura a maintenu sa note «Acheter» sur la société de réservation de voyages en ligne MakeMyTrip après les récents résultats du quatrième trimestre. Dans une note, les analystes de Nomura ont déclaré que les résultats du quatrième trimestre de MakeMyTrip étaient en avance sur leurs estimations, soutenus par des marges de revenus nettes meilleures que prévu et une reprise plus rapide que prévu. La société de courtage a un objectif de prix de 35 $ par action sur MakeMyTrip, une hausse de 30% par rapport au prix actuel du marché de 27 $ chacun. Le stock est en baisse de 3,2% jusqu’à présent cette année.

Résultats trimestriels surprise

«MakeMyTrip (MMYT) continue de surprendre sur la rentabilité avec un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté de 11,1 millions de dollars au quatrième trimestre contre notre estimation de 6,1 millions de dollars et constitue le deuxième trimestre consécutif de rentabilité opérationnelle», ont déclaré les analystes de Nomura. . Ils ont ajouté que les performances meilleures que prévu étaient attribuables à un contrôle strict des coûts fixes et de l’automatisation. Les revenus ont diminué de 34% sur une base annuelle pour MMYT, les dépenses d’exploitation, y compris les dépenses de personnel et autres dépenses combinées, ont diminué de 53% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net ajusté s’est élevé à plus de 2,1 millions de dollars, contre des estimations de Nomura de 5,9 millions de dollars.

Récupération ramassée

La reprise a en outre été favorisée par une reprise meilleure que prévu de la billetterie aérienne et des hôtels et forfaits. Nomura a souligné que le rythme de la reprise s’était amélioré en janvier-février et que le nombre de transactions dans les billets d’avion et les nuitées d’hôtel était de près de 70 à 73% par rapport au trimestre de base de l’année dernière. Le nombre total de nuitées réservées était en baisse d’environ 27% sur une base annuelle et les billets d’avion réservés n’étaient en baisse que d’environ 25% par rapport à l’année dernière dans le trimestre janvier-mars. «Cela est largement dû à la reprise de la demande sur le marché intérieur, menée par les voyages d’agrément, alors que la demande de voyages d’affaires est toujours modérée.»

Cependant, souffrant de la deuxième vague de la pandémie, la reprise est passée au second plan en mars. “La reprise a déraillé en mars en raison de l’impact de la deuxième vague en Inde et l’impact du trimestre complet sera visible au premier trimestre de l’exercice 2022”, ont déclaré les analystes de Nomura.

À l’avenir, MMYT a déclaré avoir lancé ses produits en langue arabe pour son segment d’activité Hôtels et voyages aériens, à la fois pour les utilisateurs mobiles et Web du Moyen-Orient et des pays du CCG. En outre, l’entreprise pourrait voir une reprise de la demande d’ici la fin de 2021, 60% du pays devant être vacciné d’ici là. La société de courtage voit une concurrence limitée pour MMYT de la part des acteurs horizontaux en raison de leur incapacité à servir efficacement les clients. Cependant, l’acquisition de Cleartrip par Flipkart pourrait donner lieu à l’émergence d’un concurrent clair.

