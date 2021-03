Nomura signale une perte de 2 milliards de dollars, annule l’émission d’obligations; les actions chutent

Une publicité Nomura est diffusée sur un écran de télévision à Osaka, dans l’ouest du Japon

Nomura Holdings Inc a signalé lundi une perte possible de 2 milliards de dollars dans une filiale américaine, ce qui a incité la plus grande banque de courtage et d’investissement du Japon à mettre de côté une émission d’obligations lourde et à faire chuter son action le plus en plus d’une décennie.

L’action de Nomura a été accueillie par un déluge d’ordres de vente à l’ouverture du marché, poussant son prix à la baisse de 16% au début des échanges.

La firme dans un communiqué a déclaré que le coup de 2 milliards de dollars provenait de transactions avec un client américain. Il a basé l’estimation sur les prix du marché au 26 mars et a déclaré qu’elle pourrait changer en fonction du dénouement des transactions et des fluctuations du marché.

L’annonce est intervenue après une série de transactions de blocs aux États-Unis vendredi qui, selon les investisseurs, ont provoqué des baisses des cours des actions de nombreuses entreprises. Les transactions étaient liées à la vente de participations par Archegos Capital Management, a déclaré à . une personne connaissant le sujet.

La perte de Nomura était liée aux transactions d’Archegos, a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières avec l’affaire, dont l’une a déclaré qu’Archegos était un client principal du courtage de Nomura.

Les appels de . au bureau d’Archegos à New York après les heures de dimanche, heure locale, sont restés sans réponse. Nomura a refusé de commenter toute relation avec Archegos.

CONFIANCE

Nomura a déclaré qu’il évaluait l’impact de la perte potentielle sur ses résultats consolidés pour l’année se terminant le 31 mars – dont la publication est prévue le 27 avril – et annulerait l’émission prévue de 3,25 milliards de dollars de billets de premier rang.

«Tant que ces pertes sont ponctuelles par nature, le 1er semestre FY3 / 22 devrait être le moment de la reprise, donc l’impact sur les perspectives à plus long terme est relativement limité», ont écrit les analystes de Jefferies dans une note de recherche.

Le mois dernier, Nomura a exprimé sa confiance dans le maintien de bénéfices élevés après avoir enregistré une hausse de 23% en glissement annuel du bénéfice net d’avril à décembre à 308,5 milliards de yens (2,82 milliards de dollars), après avoir enregistré son meilleur troisième trimestre en 15 ans sur des marchés et des investissements mondiaux solides. bancaire.

La récente performance a été tirée par ses activités aux États-Unis, qui comprennent la banque d’investissement et le trading d’actions et d’obligations.

« Nomura Holdings devrait être en mesure d’absorber des pertes de cette taille », a déclaré un courtier à ., refusant d’être identifié car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

«Cela soulève la question de savoir s’il y a des pertes dans d’autres banques d’investissement japonaises qui n’ont tout simplement pas encore été révélées, mais à ce stade, il semble que ce problème n’affecte que Nomura. Ce n’est pas quelque chose qui fera chuter l’ensemble du marché boursier. »

Le secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, a déclaré lundi que le gouvernement suivrait attentivement la situation et que l’Agence des services financiers partagerait des informations à ce sujet avec la Banque du Japon.