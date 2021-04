Non, annuler la culture n’est pas volée aux Noirs ⋆ .

Quand j’ai vécu en Thaïlande pendant trois ans, j’ai vu beaucoup de tentatives curieuses d’imiter la culture américaine. Il y a du hip hop thaï, du country thaïlandais et même du heavy metal thaïlandais. J’ai vécu trois Noëls et Halloween thaïlandais (bien que le pays soit à 95% bouddhiste). J’ai assisté à d’innombrables feuilletons thaïlandais pendant que je déjeunais dans une cafétéria près du travail.

Vous pouvez juger par vous-même si l’une de ces choses réussit. J’avoue que j’étais généralement plus consterné que ravi, même si j’ai essayé de me rappeler que l’imitation est la plus haute forme de flatterie.

Ce n’est pas le cas pour Clyde McGrady et les rédacteurs en chef du Washington Post. Dans un article du 2 avril, McGrady explique qu’il considère l’imitation comme une autre manifestation de «l’appropriation culturelle». Cela inclut les conservateurs (il se concentre exclusivement sur l’attaque des conservateurs blancs, mais il y a évidemment beaucoup de conservateurs non blancs) qui sonnent l’alarme concernant les dangers de la culture d’annulation. Parce que, vous voyez, l’idée d ‘«annulation» elle-même dérive de la culture noire.

L’aspect peut-être le plus ridicule et le plus déprimant de l’article de McGrady est que, dans l’édition imprimée du 5 avril du Post, il est apparu directement à côté d’un article sur le journaliste noir Alexi McCammond, qui à la mi-mars s’est séparé de Teen Vogue à cause de vieux tweets qui «comprenaient des commentaires sur l’apparition de traits asiatiques, des stéréotypes désobligeants sur les Asiatiques et des insultes contre les homosexuels », selon le New York Times.

On se demande si les rédacteurs en chef de WaPo sont tellement aveuglés par leur fanatisme idéologique qu’ils ne peuvent pas percevoir l’ironie de présenter un article faisant honte aux Blancs pour «appropriation culturelle» de la culture d’annulation aux côtés d’un article dans lequel une jeune femme noire a été annulée pour quelque chose qu’elle a écrit comme un adolescent.

Bien sûr, il y a beaucoup d’absurdités dans l’article de McGrady. Il affirme que «l’annulation de la culture» est une nouvelle façon préférée de décrire ce qui les rend [conservatives] bouleversé (bien plus percutant que le «politiquement correct»). » Pas assez.

Qu’en est-il des tentatives de Big Tech de faire taire les idées qu’elles n’aiment pas, comme nous l’avons récemment vu avec la suppression par Amazon du livre de Ryan Anderson sur le transgenre? Ou peut-être la démission forcée de Kevin Hart des Oscars? Ou un garde de sécurité noir licencié de son travail pour avoir utilisé le mot n en disant à un élève de ne pas lui adresser le mot? Les conservateurs se sont plaints de tout cela.

Ou considérez la frustration de McGrady selon laquelle «« Annuler »et« réveiller »sont les derniers termes à provenir de la culture noire pour être seulement appropriés dans le courant dominant blanc et ensuite battus à mort. Il déplore «la marchandisation de l’argot noir» comme «pratiquement une tradition américaine».

Que préférerait McGrady? Que les Américains blancs s’isolent de la culture noire et refusent d’écouter de la musique noire, de manger de la cuisine d’influence noire ou d’utiliser un vocabulaire d’origine noire? Ne serait-ce pas raciste, nettement plus raciste que de «s’approprier» la culture noire?

La culture noire est la culture américaine, et l’a toujours été. Telle est la beauté complexe de l’intersection culturelle. Oui, bien sûr, pratiquement tous les grands genres musicaux américains – blues, bluegrass, country, jazz, rock – sont redevables à la culture noire d’une manière ou d’une autre. C’est parce que la culture noire a créé un art merveilleusement intéressant.

Les musiciens blancs empruntent à ces traditions et créent leur propre style unique. Certains d’entre eux sont peut-être cyniques et obsédés par eux-mêmes, mais les musiciens américains blancs que j’aime le plus – Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, les Black Keys – font l’éloge de la culture noire dont leur son est issu. En effet, dans une vieille vidéo de Johnny Winter et du Dr John, Winter se plaint explicitement de musiciens honteux de leur héritage musical.

Pour McGrady, la race est le prisme prééminent pour interpréter les développements sociaux et politiques contemporains. «Non seulement ces mots ont été appropriés à la culture noire», écrit-il, «mais ils ont également été utilisés pour se moquer des valeurs de nombreux jeunes libéraux noirs.»

Non, la culture d’annulation est l’arme et elle est utilisée contre les Noirs et les Blancs, les conservateurs et les libéraux. Combien d’articles les publications conservatrices doivent-elles publier pour se plaindre de la façon dont l’annulation de la culture affecte non seulement les conservateurs, mais aussi les écrivains libéraux, les rédacteurs en chef, les universitaires et les célébrités? Allez parler à Bret Weinstein, Lindsay Shepherd ou Donald McNeil.

McGrady écrit: «« Annuler »est maintenant juste un autre mot que les Blancs ont pris et couru dans le sol.» Comment une telle affirmation n’est-elle pas manifestement raciste? Comment notre culture et nos prétendues institutions médiatiques en sont-elles arrivées à accepter un charabia inine et antagoniste comme digne d’être imprimé? Le fait qu’une telle phrase apparaisse à côté d’un article décrivant comment une rédactrice noire autrefois largement saluée a été annulée pour certains vieux tweets dont elle s’est excusée montre le degré de comédie et de tragédie qui définit notre zeitgeist.

La culture noire est belle et inépuisablement intéressante. En effet, il ne peut y avoir de culture véritablement américaine sans l’influence indélébile des Noirs américains, que ce soit leurs contributions à la langue, à la musique, à la cuisine, à la littérature, à la politique ou à toute autre chose. Une Amérique exclusivement blanche, dépouillée de nos héritages raciaux et culturels communs, serait appauvrie. La plupart des Américains blancs le savent, célèbrent la culture noire et lui empruntent énormément, aussi bien qu’ils le devraient.

McGrady semble vouloir les deux. Les Américains blancs s’approprient la culture lorsqu’ils intègrent la culture noire dans leur propre vie et leur propre langue. Pourtant, de telles personnes seraient sans aucun doute racistes si elles refusaient d’accepter les contributions des Noirs américains comme étant bonnes et dignes d’être émulées. Dans ce paradigme confus, il n’y a aucun moyen de sortir du frottis du racisme. Il n’est pas étonnant que des gens comme John McWhorter appellent le réveil une religion acide et socialement destructrice.

Par-dessus tout, je voudrais laisser McGrady et ses sympathisants à ses opinions avec un avertissement et un plaidoyer. Tout d’abord, l’avertissement. Le WaPo se soucie moins des gens que de sa vision idéologique. Ils, comme le New York Times, le Vogue et tant d’autres institutions, n’auront aucun mal à annuler quiconque ne parvient pas à se conformer au projet progressiste. Ils l’ont prouvé maintes et maintes fois.

Ainsi mon plaidoyer: réalisez qui est vraiment impliqué dans l’exploitation raciale en promouvant la calvitie «antiraciste» mal nommée qui ne fait que fragiliser davantage le tissu de la cohésion civique américaine et laisse un nombre croissant de victimes dans son sillage.

La culture d’annulation est réelle et la liste des victimes ne cesse de s’allonger. Ses victimes couvrent toutes les races, tous les sexes, toutes les ethnies et tous les groupes socio-économiques de ce pays. Dans sa malveillance et son refus de pardonner, c’est l’antithèse même de la religion chrétienne qui a si profondément informé nos fondateurs et des générations de noirs américains religieusement dévots. C’est raciste, haineux et autodestructeur. Je prie que notre nation s’en rende compte avant qu’elle ne nous consume tous.

Casey Chalk est un contributeur principal à The Federalist, chroniqueur pour The American Conservative, Crisis Magazine et The New Oxford Review. Il est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise en enseignement de l’Université de Virginie et d’une maîtrise en théologie du Christendom College.