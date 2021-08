Non au bikini ! Une autre équipe féminine proteste contre le bikini comme uniforme

in

La Fédération Internationale de Handball dicte que les joueurs doivent porter un bikini « serré » comme uniforme et montrer l’abdomen. Quelque chose qui est loin de ce que beaucoup d’athlètes veulent utiliser lorsqu’ils jouent, surtout dans le sable. Pourquoi refusent-ils ? Tout d’abord, l’évidence sexualisation d’un uniforme qui devrait les faire se sentir en sécurité bouger en pratiquant un sport. Pour les hommes, l’uniforme de handball se compose d’un short confortable qui ne va pas. Au lieu de cela, les femmes sont invitées à porter un bikini serré.

Handball de plage. (Shutterstock / Ivica Drusany)

A cet inconfort de jouer en bikini, ajoutons celui des règles. L’entraîneur de l’équipe de France de beach handball, Valérie Nicolas, a fait part de la décision des joueurs de ne pas sortir concourir avec le bikini et de porter plutôt le vêtement qu’ils jugent approprié. “Pour de nombreux joueurs, ce vêtement est un formidable complexe […] Tout ce qu’on demande c’est qu’on puisse jouer en short. Nous voulons que l’accent soit mis sur l’athlète et non sur le bikini », a commenté le coach dans une interview au journal Le Parisien.