Non autorisé à embarquer en raison des bordures de Covid, des personnes endommagent les bus DTC, bloquent MB Road à Delhi

Un groupe de personnes a bloqué la route MB et endommagé les bus DTC jeudi matin après n’avoir pas été autorisé à monter à bord d’un véhicule qui avait dépassé la capacité de transport de passagers autorisée lorsque Delhi est en alerte «jaune» en raison de l’augmentation des cas de Covid. force pour disperser la foule et cinq personnes ont été arrêtées, ont indiqué des responsables.

« La police a dispersé la foule. Un cas relevant des sections pertinentes de la loi de Delhi sur la prévention de la dégradation des biens, de la loi sur la prévention des dommages aux biens publics et de l’IPC est en cours d’enregistrement au poste de police de Sangam Vihar et cinq personnes ont été arrêtées. sièges dans les bus en raison des restrictions liées à Covid », a-t-il déclaré. Le commissaire adjoint de la police (sud) Benita Marry Jaiker a déclaré ce matin que plusieurs appels se plaignant d’un embouteillage près de Jamia Hamdard sur la route Mehrauli-Badarpur ont été reçus jeudi.

« La police est arrivée sur place et a découvert que certains navetteurs incitaient d’autres à s’asseoir sur la route, car les chauffeurs de bus et les commissaires de police n’autorisaient pas plus de 17 passagers à embarquer conformément aux dernières directives du gouvernement de Delhi », a déclaré le DCP. La police a tenté de convaincre aux gens de laisser la circulation s’écouler sur le tronçon. Plus tard, des gens ont brisé les vitres de quatre à cinq bus, a-t-elle déclaré. La police a fait sortir les manifestants de l’endroit. Dans la mêlée, un membre de la police a également été blessé, a indiqué le DCP.

Dans des vidéos de l’incident qui ont émergé sur les réseaux sociaux, on a vu qu’un bus climatisé vert et rouge ont été endommagés. Les pare-brise et les rétroviseurs extérieurs ont été brisés. Le conducteur d’un bus, dans une vidéo, a déclaré: «Nous avons des instructions pour n’autoriser que 17 navetteurs à la fois. Quand il y a 20 personnes, y compris le chauffeur, le conducteur et le commissaire, dans le bus, nous ne l’arrêtons pas. Si nous nous arrêtons et que davantage de personnes montent dans le bus, nous serons condamnés à une amende de 2 000 roupies. » « Quand nous n’avons pas arrêté le bus aujourd’hui, les gens se sont agités et ont commencé à lancer des pierres.

Cependant, personne à l’intérieur du bus n’a été blessé », a-t-il déclaré. Au milieu d’un pic de cas de COVID-19 suite à l’émergence de la variante Omicron, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré mardi une « alerte jaune » fermant les écoles, les collèges, les cinémas et les gymnases Les magasins vendant des articles non essentiels ouvriront sur une base impair-pair, et les métros et les bus fonctionneront avec 50% du nombre de places assises dans la ville.

Dans le cadre du plan d’action de réponse graduée (GRAP) en quatre étapes, l’alerte «jaune» se déclenchera si le taux de positivité s’établit à 0,5% pendant deux jours consécutifs, entraînant une multitude de restrictions.GRAP a été approuvé par Delhi Disaster Management Autorité en juillet en prévision d’une troisième vague de Covid. Il vise à apporter une image plus claire de l’imposition et de la levée des restrictions en fonction de la situation de Covid.

