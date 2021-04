Non, Biden n’interdit pas la viande rouge pour lutter contre le changement climatique

Au cours du week-end, les républicains ont accusé Joe Biden d’avoir tenté d’interdire la viande.

L’affirmation, que vous avez entendue de la part de Donald Trump Jr.et du gouverneur du Texas, Greg Abbot, est que le plan climatique de Biden interdira aux Américains de consommer des hamburgers dans le but de limiter les émissions de gaz à effet de serre associées à l’agriculture industrielle.

Sur Fox News ce vendredi, l’ancien conseiller économique de Trump, Larry Kudlow, a mis en garde contre un 4 juillet où «vous pouvez jeter une bière à base de plantes avec vos choux de Bruxelles grillés» (Kudlow ne semble pas savoir de quoi est faite la bière ). La représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) a surnommé Biden «The Hamburglar».

Bien sûr, le plan de changement climatique de Biden ne limite en aucune façon la consommation de viande. Une vérification des faits du Washington Post a retracé le mythe de l’interdiction des hamburgers Biden jusqu’à un article trompeur dans le Daily Mail, un tabloïd britannique connu pour sa couverture sensationnaliste et sa politique de droite. Jusqu’à présent, les politiques climatiques de Biden se sont concentrées sur la réduction des émissions des voitures et des centrales électriques, sans effort pour bloquer la production ou la consommation de viande.

À première vue, c’est encore un autre exemple d’un faux cycle d’indignation dans la chambre d’écho de droite liée à un mensonge. Mais il y a quelque chose de plus pénible ici aussi – c’est le dernier exemple de la façon dont les efforts pour enrayer la crise climatique et notre dépendance à la viande ne deviennent que les derniers points chauds de nos guerres culturelles dévorantes.

Le grain de vérité dans les affirmations républicaines (agri-jeu de mots) est que tout plan de changement climatique sérieux doit faire quelque chose au sujet de la production de viande. Un article récent de Science, une revue universitaire de premier plan, a révélé que les émissions liées à l’alimentation à elles seules mettaient l’objectif de réchauffement de 1,5 degré Celsius de l’accord de Paris sur le climat. Selon les auteurs de l’article, le moyen le plus efficace de lutter contre ces émissions est de s’éloigner de la consommation de viande à l’échelle mondiale.

Les politiques climatiques de Biden jusqu’à présent n’ont pas fait progresser cet objectif, de sorte que ces coups de feu conservateurs du week-end étaient des mensonges. Mais voici la chose: le plan de Biden devrait absolument faire quelque chose sur l’agriculture industrielle. Tout plan de lutte contre le changement climatique devrait faire quelque chose pour réduire la dépendance de l’Amérique à l’égard de l’industrie de la viande – des subventions instantanées pour la viande de laboratoire, par exemple.

Mais aujourd’hui, tout est lié à nos identités politiques, et la viande a une signification culturelle et économique que peu d’autres choses peuvent égaler. Tout ce que les démocrates proposent pour résoudre le problème des émissions de l’agriculture animale sera – est déjà en train d’être – rencontré par une réaction violente de la droite.

De plus en plus, les modes de consommation de viande des États-Unis sont englobés dans nos guerres culturelles. C’est encore un autre signe de la polarisation de notre pays et de la dureté de cette polarisation pour lutter contre une menace catastrophique comme le changement climatique.

L’anatomie d’un frottis de viande

Jeudi, le Daily Mail a publié un article avec un titre typiquement incendiaire: «Comment le plan climatique de Biden pourrait vous limiter à ne manger qu’un seul hamburger par MOIS.»

L’utilisation du mot «pourrait» y est cruciale, car le contenu de l’article est entièrement spéculatif. Cela prend les objectifs de changement climatique récemment annoncés par Biden – réduire de 50 à 52% des émissions américaines par mois – et tente de faire des projections sur les changements de politique qui pourraient être nécessaires pour atteindre cet objectif. Bien que la journaliste du Mail, Emily Crane, admette que Biden «n’a pas encore publié de détails précis sur la manière dont un tel plan affectera la vie quotidienne des Américains ordinaires», elle continue et fait quelques suppositions sommaires.

«Les Américains devront peut-être réduire leur consommation de viande rouge de 90% et réduire de moitié leur consommation d’autres aliments d’origine animale», écrit Crane. «Pour ce faire, il faudrait que les Américains ne consomment qu’environ quatre livres de viande rouge par an, soit 0,18 once par jour. Cela équivaut à consommer environ un hamburger de taille moyenne par mois. »

L’estimation est basée sur un article de l’Université du Michigan sur la mesure dans laquelle des changements hypothétiques de régime pourraient réduire les émissions climatiques américaines, qui a révélé que les États-Unis pourraient atteindre une réduction de 51% des émissions liées à l’alimentation en réduisant la consommation de bœuf de 90% et de tous les autres animaux. aliments à base de 50 pour cent. Mais il n’y a aucune preuve présentée que l’estimation du Michigan informe la politique climatique de Biden.

Nous ne pouvons pas supposer que, pour atteindre une réduction globale de 50%, Biden tenterait de réduire les émissions dans chaque secteur de l’économie d’exactement 50%. Les plans pour le secteur agricole peuvent finir par être plus ou moins que cela, et ils peuvent viser à les réaliser par des moyens autres que la réduction de la consommation intérieure de viande (comme la réduction de l’utilisation de l’azote dans l’agriculture végétale). Comme le Mail lui-même l’admet, nous n’en avons vraiment aucune idée.

Malgré ces défauts, l’article du Mail a décollé dans le monde médiatique de droite, beaucoup l’interprétant comme un véritable résumé des objectifs politiques de Biden. Selon la vérification des faits du Post, le vecteur le plus influent était Fox News, qui a fait une infographie facilement partageable sur les «exigences climatiques de Biden» qui blanchit la désinformation du Mail en tant qu’affirmation faisant autorité sur le plan de Biden issu de l’Université du Michigan elle-même. (Fox News n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Ce graphique a spécifiquement motivé certaines des fausses déclarations les plus importantes sur les réseaux sociaux, certains conservateurs le retweetant comme s’il était exact:

Comme nous l’avons vu dans le passé, les mensonges qui circulent sans contestation dans l’écosystème médiatique de droite peuvent parfois devenir des mythes. Les rumeurs du birthérisme et du «panneau de la mort» d’Obamacare ont commencé comme des allégations marginales poussées avec peu ou pas de base factuelle; une fois amplifiés par les médias conservateurs, ils sont devenus largement adoptés par la base du GOP et des éléments du Parti républicain officiel. L’idée que l’élection de 2020 a été volée d’une manière ou d’une autre, bien que contestée sur le plan factuel, s’est répandue encore plus rapidement (en grande partie parce que son ancêtre était également le président sortant et le chef du parti).

Parce que tant de conservateurs se méfient des médias grand public, les vérifications des faits comme celle du Post ne vont pas changer le récit Fox-républicain. Alors que Biden continue de déployer ses politiques sur le changement climatique, attendez-vous à ce que certains conservateurs disent qu’il interdit le bœuf – même s’il ne fait rien de tel.

La guerre de la culture pour la viande commence

Voici le problème, cependant: si le plan climatique de Biden ne fait rien pour la viande, il échouera probablement.

Globalement, la production animale représente une part importante des émissions globales de gaz à effet de serre. Les raisons en sont intrinsèques à la production de viande elle-même; il n’y a aucun moyen pour les humains de consommer de la viande comme nous le faisons sans encouragement réchauffement catastrophique.

Les animaux ruminants comme les vaches, élevés en nombre beaucoup plus important en raison de la demande de viande et de produits laitiers, émettent du méthane par leurs fonctions corporelles – un polluant plus puissant que le dioxyde de carbone. L’élevage de viandes prétendument plus respectueuses du climat, comme le poulet, émet également beaucoup plus de gaz à effet de serre que les productions de protéines végétales. L’agriculture animale nécessite le défrichage d’énormes quantités de terres, une cause importante de déforestation dans des endroits comme l’Amazonie brésilienne. Les opérations concentrées d’alimentation animale (CAFO), les fermes industrielles où les animaux sont entassés dans de minuscules cages et maintenus dans des conditions horribles, créent des lagunes de matières fécales massives qui intensifient le problème du méthane.

En bref, il n’y a pas moyen de contourner le problème: si nous voulons maintenir le changement climatique à un niveau gérable, nous devons changer la façon dont nous produisons et consommons les produits animaux.

L’administration Biden peut éventuellement prendre ou non des mesures pour résoudre ce problème. Mais la réaction hystérique à un mensonge selon lequel il va le faire suggère à quel point la réaction sera explosive si Biden se déplaçait réellement dans cette direction.

Biden et Barack Obama visitent Ray’s Hell Burger à Arlington, en Virginie, en 2009 Roger L. Wollenberg / .

Aux États-Unis et dans le monde, l’importance culturelle de la viande est difficile à surestimer. Les humains mangent des animaux depuis des millénaires, et cela est devenu profondément ancré dans nos rituels culturels et notre compréhension de soi. En Amérique, la viande est liée à la masculinité et aux idéaux du fermier américain traditionnel vertueux – des concepts centraux dans un parti républicain dominé par des blancs ruraux culturellement conservateurs.

Pour aggraver les choses, l’agriculture animale est également une entreprise énorme, ce qui signifie que des milliards de dollars s’aligneront probablement derrière les républicains pro-viande. Une nouvelle étude rapportée par mon collègue Sigal Samuel a révélé que les industries de l’agriculture animale ont déjà dépensé des millions pour essayer de saper la politique climatique, alors qu’aucun effort fédéral n’a été fait pour réduire intentionnellement la consommation de viande américaine. Imaginez à quel point ils se battraient s’il y en avait un.

Cette conjonction de forces – le pouvoir culturel de la viande et les intérêts de la grande agriculture – rend politiquement difficile la question de la réduction de la consommation de viande.

Lorsqu’un projet de FAQ sur le Green New Deal mentionnait le problème des émissions de méthane des animaux, les conservateurs ont répondu en affirmant à tort que la politique interdirait la production de vaches – considérant cela comme une ligne d’attaque puissante. Il y a une raison pour laquelle l’équipe de Biden a répondu aux rumeurs actuelles en tweetant une photo de Biden grillant des galettes: c’est un combat qu’ils ne veulent pas avoir directement.

Même les substituts de viande les plus appétents, comme la viande cultivée en laboratoire et les protéines végétales de style Impossible, menacent à la fois l’image conservatrice de l’Amérique et les résultats de l’industrie agricole. Lorsque l’actuel sénateur Jon Ossoff (D-GA) a mangé dans un restaurant végétalien à base de plantes à Atlanta pendant la campagne 2020, son adversaire David Purdue s’est moqué de lui en tweetant une photo de lui-même en train de manger du bacon. La légende? «Choisissez votre camp, l’Amérique.»

La force imparable du plaidoyer pour le changement climatique à gauche est sur le point de frapper l’objet inébranlable de l’attachement à la viande à droite. Le combat qui en résultera impliquera des problèmes au cœur même de l’identité américaine, un pays où l’élevage est une partie importante de notre passé et présent économique mythifiés de cow-boy.

Avec les enjeux si élevés, il y a toutes les raisons de croire que la viande pourrait être le prochain grand combat dans notre guerre culturelle dévorante. «Biden interdit les hamburgers» n’est pas un mensonge ponctuel; nous pouvons le considérer comme le Fort Sumter de la guerre de la viande.