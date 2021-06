Non, ce n’est pas “l’étoile de la mort” sur la dernière photo de Mars de la NASA – .

Le rover Perseverance de la NASA célèbre actuellement son 100e jour de travail à la surface de Mars, mais ce n’est pas le seul véhicule à franchir le cap. L’hélicoptère Ingenuity, qui s’est rendu sur Mars sur le ventre du plus gros rover, est également sur la planète rouge depuis 100 jours martiens. Les deux machines font un excellent travail, mais une photo récente prise par Ingenuity et publiée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a fait peur aux fans de la NASA.

Comme le souligne CNET, un échange entre le compte Twitter du Jet Propulsion Laboratory et un fan a porté sur un objet étrange qui semblait se cacher au loin. Cela semblait être une grande sphère métallique planant juste hors du cadre de la photo, et à moins que vous ne soyez un scientifique de la NASA, vous n’auriez probablement pas pu deviner ce que c’était. Il ressemble assez à l’un des vaisseaux spatiaux fictifs les plus redoutés jamais vu sur le grand écran : l’étoile de la mort.

Alors, jetons un coup d’œil à l’image. L’objet est clairement de forme ronde, du moins à perte de vue. Il a une ombre incurvée et le dessus est beaucoup plus lumineux, ce qui suggère qu’il est fait d’une sorte de métal. Oui, c’est bien sûr l’étoile de la mort.

Cartes postales d’un hélicoptère martien. 💌

Toutes les images brutes provenant directement des deux caméras du #MarsHelicopter sont disponibles pour votre plaisir de visualisation et de téléchargement ici : https://t.co/iZvwEzOSgh pic.twitter.com/ibWQhKPwrn – NASA JPL (@NASAJPL) 28 mai 2021

Non, mais sérieusement, l’orbe n’est évidemment pas affecté par l’horizon brumeux de la photo, ce qui signifie qu’il est beaucoup plus proche de l’appareil photo que toute autre chose sur la photo. Comme le révèle la NASA dans une réponse sur Twitter, il s’avère que le redoutable destructeur de planètes n’est en fait qu’un gros plan du bord du pied d’Ingenuity.

Pas d’étoile de la mort là-bas. C’est en fait le pied d’Ingenuity. – NASA JPL (@NASAJPL) 28 mai 2021

Autant nous aimerions croire qu’il y a quelque chose sur ou autour de Mars qui peut tirer des lasers ultra-puissants, il semble que la NASA dise la vérité ici. Dans les images du début de la mission, nous pouvons voir les pieds d’Ingenuity et, bien sûr, ils sont arrondis aux extrémités et en dessous. L’angle de la photographie la fait apparaître comme une demi-sphère, mais si nous pouvions en voir plus, nous verrions la jambe s’étendre vers le haut jusqu’au corps de l’avion.

L’hélicoptère Ingenuity a déjà fait un travail vraiment fantastique, effectuant un certain nombre de vols d’essai impressionnants et poussant son matériel à la limite. Les premiers vols étaient des affaires simples de haut en bas, mais il ne fallut pas longtemps avant que la NASA ne commence à demander à Ingenuity de voler à grande vitesse horizontalement, et l’a finalement fait déménager dans une nouvelle zone afin que son copain Persévérance puisse continuer à enregistrer une vidéo de son vols.

Il a prouvé que l’utilisation d’un avion pour l’observation sur Mars est non seulement possible mais potentiellement même facile. La NASA pourrait utiliser les informations recueillies auprès d’Ingenuity et les intégrer dans une future mission à l’aide d’un drone aérien pour explorer de vastes zones de Mars à un rythme beaucoup plus rapide qu’un rover ne peut se déplacer.

