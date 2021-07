Non, ce n’est pas un GPU, c’est le SSD le plus rapide du marché : Gigabyte AORUS Xtreme SSD | La technologie

Sans aucun doute, cet appareil ressemble à une carte graphique PCIe x16, cependant, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Gigabyte a sorti le SSD le plus rapide disponible sur le marché grand public avec jusqu’à 32 To de capacité.

Gigabyte a introduit le lecteur le plus rapide et le plus performant du marché non professionnel. Nous parlons de Appareil AIC Aorus Xtreme Gen 4 Il est disponible au format PCIe 4.0 x16 et peut accueillir jusqu’à 8 SSD M2-2280.

Grâce à cette configuration avec huit unités Aorus Gen 4 7000 Jusqu’à 32 To d’informations peuvent être stockés et, plus intéressant, il peut être configuré en mode RAID 0, profitant ainsi de la vitesse de chaque SSD en parallèle.

De cette façon, les vitesses de transfert de jusqu’à 28 Go/s en lecture et en écriture jusqu’à 26,6 Go/s. Comme on le voit de l’ordre de 10 fois plus vite qu’avec des unités individuelles.

La carte peut être réglée avec différents Configurations RAID Cela dépend de l’utilisation que nous voulons, si nous voulons de la vitesse brute, ou augmenter les IOPS.

Cette carte dispose de 10 capteurs de température qui gardent le tout sous contrôle grâce, en partie, à la gestion de ces deux ventilateurs qui refroidissent le dissipateur thermique qui se trouve sur les SSD M2.

Cette unité n’est pas la première que l’on voit sur le marché avec cette structure de base unifiant plusieurs SSD M2. Cependant, avec cet appareil atteint la limite de transfert PCIe 4.0 x16.

Cette carte est destinée aux ordinateurs de bureau haut de gamme, en fait, pour en tirer le meilleur parti un ordinateur avec un processeur AMD Epyc ou Ryzen Threadripper est requis, ou un Intel Xeon Ice Lake-SP évolutif.

Le prix de ce disque Aorus Xtreme Gen 4 AIC n’est pas connu, mais on peut penser que la configuration la plus élevée de 32 To coûtera plusieurs milliers d’euros.