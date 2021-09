Non, ce n’est pas vous : le signal est en panne à l’échelle mondiale | La technologie

in

Si vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir de messages via Signal, ne vous inquiétez pas, c’est une question d’attente : il s’est écrasé partout sur la planète.

Le signal peut être l’application de messagerie la plus sûre du marché et celui qui met un plus grand effort dans tout ce qui fait référence à la vie privée, mais qui n’empêche pas que des problèmes ne surviennent jamais. A titre d’exemple, en ce moment l’application est en panne dans le monde.

A la surprise de tous, Signal n’autorise pas l’envoi ou la réception de messages pour le moment. Quelque chose qui touche les utilisateurs privés, mais aussi les organisations, puisque l’Union européenne elle-même a migré leurs communications vers cette application. C’est un moyen de communication qui gagne en popularité de mois en mois.

Pendant quelques heures, lorsque vous essayez d’envoyer un message via Signal, un message s’affiche pour vous avertir que il y a des difficultés techniques. Il suffit de regarder les nombreux tweets à ce sujet qui sont publiés, mais sur Signal, ils essaient de se calmer.

Tenez bon, les gars ! Signal est actuellement en panne, en raison d’une panne d’hébergement affectant certaines parties de notre service. Nous travaillons à le faire remonter. – Signal (@signalapp) 27 septembre 2021

Plus qu’une attaque, comme cela arrive généralement dans ces situations, dans Signal, ils signalent que “Le signal est actuellement inactif en raison de une interruption d’hébergement affectant des parties de notre service. Nous travaillons pour le récupérer.”

Bref, ils préviennent que tout vient de quelques difficultés techniques et ça sera sûrement résolu sous peu, peut-être quelques minutes ou peut-être plus. Même s’il est vrai qu’ils connaissent des interruptions de service depuis quelques heures.

WhatsApp a de nombreuses fonctions, mais il manque quelques options intéressantes que l’on trouve dans d’autres applications de messagerie. Ce sont certains que vous pouvez copier.

Comme on peut le voir, les baisses n’affectent pas seulement WhatsApp ou Facebook, il n’y a pas d’application en ligne qui soit exempte de souffrir de ces problèmes, comme cela arrive à n’importe quel site Web.

Si vous voulez être attentif et savoir immédiatement quand cette chute qu’ils souffrent sera résolue, nous vous recommandons de suivre le compte Signal sur Twitter. En elle informer de ces circonstances, en plus de toute nouveauté qui est mise en œuvre à cette puissante application de messagerie.