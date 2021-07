Non-conformité : la Reserve Bank of India interdit à Mastercard d’ajouter des clients

in

Mastercard est l’un des trois principaux émetteurs de cartes en Inde, avec Visa et Rupay.

Mercredi, la Reserve Bank of India (RBI) a interdit à Mastercard Inc d’acquérir de nouveaux clients à partir du 22 juillet. L’opérateur de paiement n’a pas été autorisé à ajouter des clients nationaux dans trois catégories de cartes – débit, crédit et prépayées.

L’action de la banque centrale a été motivée par le non-respect par Mastercard des instructions de la RBI sur le stockage des données. RBI a observé que Mastercard n’avait pas respecté les règles bien que la société ait eu beaucoup de temps et plusieurs chances de le faire. La banque centrale a toutefois précisé dans un communiqué que la commande n’aurait pas d’impact sur les clients Mastercard existants.

Cette décision intervient moins de trois mois après que la RBI a interdit à American Express et à Diners Club International, le 23 avril, d’émettre de nouvelles cartes en raison de violations similaires.

Les règles, annoncées en 2018, obligent les fournisseurs de systèmes de paiement à stocker toutes les données qu’ils génèrent sur leurs serveurs uniquement en Inde. Dans sa circulaire du 6 avril 2018, la RBI avait également enjoint aux fournisseurs de systèmes de soumettre un rapport d’audit de système approuvé par le conseil d’administration et réalisé par les auditeurs du CERT (équipe d’intervention d’urgence informatique). Mastercard est l’un des trois principaux émetteurs de cartes en Inde, avec Visa et Rupay.

Le gouvernement indien craignait que les grands acteurs technologiques, qui collectent des données sur des millions de consommateurs, ne transfèrent les données à l’étranger.

La banque centrale a été habilitée à superviser le stockage des données en vertu de l’article 17 de la loi de 2007 sur les systèmes de paiement et de règlement (loi PSS). Mastercard doit conseiller à toutes les banques émettrices et non bancaires de se conformer à ces instructions, a déclaré la RBI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.