Non-conformité: Sebi et DRI sondent les entreprises d’Adani, selon le gouvernement

Certaines sociétés du groupe Adani sont sous le contrôle du Securities and Exchange Board of India (Sebi) et de la Direction des renseignements fiscaux (DRI), a-t-on appris lundi au Parlement. L’action Adani Enterprises a clôturé à Rs 1 380,55 sur l’ESB, en baisse de 1,01% par rapport à la clôture précédente.

« Sebi enquête sur certaines sociétés du groupe Adani en ce qui concerne le respect de la réglementation Sebi. En outre, la Direction des renseignements fiscaux (DRI) enquête sur certaines entités appartenant au groupe d’entreprises Adani en vertu des lois qu’elle applique », a déclaré le ministre d’État aux Finances de l’Union, Pankaj Chaudhary, à la Lok Sabha. Il répondait à une question de savoir si certains FPI et/ou entités d’Adani font l’objet d’enquêtes auprès de divers organismes/régulateurs.

Commentant la question, un porte-parole du groupe Adani a déclaré que le conglomérat s’était toujours conformé à la réglementation Sebi et qu’il n’avait reçu aucune demande du régulateur du marché récemment. Sur l’enquête DRI, le porte-parole a déclaré qu’Adani Power avait été causé il y a cinq ans, mais l’agence d’enquête n’avait trouvé “aucune surévaluation de l’équipement” et l’affaire est devant le tribunal d’appel.

“Nous avons toujours été transparents avec tous nos régulateurs et avons pleinement confiance en eux”, a déclaré le porte-parole. « Bien que nous ayons toujours été pleinement conformes aux réglementations applicables de Sebi, nous avons communiqué à Sebi des informations complètes sur des demandes d’informations spécifiques de leur part dans le passé. Cependant, nous n’avons reçu aucune demande de communication ou d’information récemment.

Chaudhary, cependant, n’a pas révélé si une enquête était menée par les autorités fiscales contre les entreprises Adani, citant l’interdiction de divulguer des informations concernant un contribuable spécifique. Cependant, il a déclaré qu’aucune enquête de ce type n’était en cours à la Direction de l’exécution (ED) en ce qui concerne les entreprises du groupe Adani.

« Dans une affaire concernant les émissions de Global Depository Receipt (GDR) par certaines sociétés indiennes cotées, l’ordonnance Sebi vide datée du 16 juin 2016 avait ordonné aux dépositaires de geler des comptes de bénéficiaires particuliers de certains investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) dont Albula Investment Fund Ltd, Cresta Fund Ltd et APMS Investment Fund Ltd. Cependant, aucune ordonnance concernant les autres comptes bénéficiaires de ces trois FPI n’a été rendue par Sebi », a déclaré Chaudhary.

Les FPI, dont Albula Investment Fund, Cresta Fund et APMS Investment Fund, investissent dans certaines sociétés du groupe Adani. « Six sociétés du groupe Adani sont cotées et négociées sur des bourses reconnues en Inde. La détention de FPI dans ces sociétés est basée sur la négociation d’actions au jour le jour et donc dynamique », a déclaré Chaudhary.

