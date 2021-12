Non, Craig Wright n’a pas prouvé qu’il était l’inventeur du Bitcoin devant le tribunal

Cette conclusion de vol et de tromperie par Wright n’est pas fortuite ou une note de bas de page – elle, et non l’identité de Satoshi Nakamoto, faisait partie de la substance même de l’affaire. Dave Kleiman était un homme gravement handicapé qui semble avoir beaucoup lutté au cours de ses dernières années (en fait, établir cela faisait partie de la stratégie de la défense car elle tentait de prouver que Kleiman était trop malade pour contribuer activement à son travail avec Wright). Wright avait décrit à plusieurs reprises Kleiman comme un ami très proche et en d’autres termes chaleureux dans les communications privées, et a déclaré qu’il considérait la mort de Dave comme tragique. Pourtant, le jury a finalement accepté l’affirmation du demandeur selon laquelle Wright a volé le travail de Kleiman en utilisant, en partie, une série de documents falsifiés et antidatés.

