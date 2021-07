Non-Custodial Exchange TDEX lance une application mobile – Crypto new media

TechnologieBitcoin

Thomas M. | 25 juillet 2021 à 13:42 UTC

Le protocole d’échange non dépositaire TDEX est désormais disponible sur mobile, permettant aux utilisateurs d’échanger entre pairs à l’aide de leurs téléphones.

Construit par la société de développement et de conseil SevenLabs, TDEX permet aux swaps atomiques – un contrat intelligent spécialisé pour les transferts sans risque de contrepartie – de régler instantanément les transactions sans intermédiaire. Le service utilise le Liquid Network pour faciliter le trading peer-to-peer.

Le Liquid Network est une sidechain Bitcoin développée par Blockstream et maintenue par une fédération d’institutions financières. Notamment, les swaps atomiques sur le réseau, également appelés « swaps de liquide », n’offrent pas le même niveau d’absence de permission et de décentralisation que les swaps atomiques sur la chaîne principale Bitcoin. Cependant, pour les utilisateurs cherchant à bénéficier des fonctionnalités Transactions confidentielles et Actifs confidentiels de Liquid, qui masquent les actifs et les montants impliqués dans une transaction, TDEX peut offrir une solution pratique.

Les utilisateurs de TDEX peuvent échanger des actifs liquides tels que Liquid Bitcoin (L-BTC) et Liquid USDt sans intermédiaire, tandis que les teneurs de marché trouveront également des outils dédiés à leurs fins.

Le développeur de TDEX, Sevenlabs, a rejoint la Liquid Federation, un consortium de sociétés financières qui régit la chaîne latérale Liquid, en juillet de l’année dernière. Au moment de mettre sous presse, la fédération compte 58 membres.

Le Liquid Network a été lancé en 2018 dans le but de fournir une alternative aux transactions Bitcoin effectuées par les commerçants et les bourses, en particulier dans le but de libérer de l’espace sur la blockchain Bitcoin pour les transactions sensibles pendant les périodes de trafic élevé.

Les utilisateurs de Bitcoin peuvent verrouiller Bitcoin sur la chaîne principale Bitcoin et déverrouiller une quantité équivalente de L-BTC sur la chaîne latérale Liquid pour effectuer des transactions plus rapidement et avec une plus grande confidentialité.

Au moment de la rédaction de cet article, environ 2 940 bitcoins sont bloqués sur le Liquid Network.

Thomas est journaliste au BTC Times. Il aime écrire sur Bitcoin, en apprendre davantage sur Bitcoin et HODLing bitcoin.