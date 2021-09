Non, Daredevil n’est pas dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home – et cela le prouve

in

Après deux semaines de rumeurs incessantes, il semble que Charlie Cox ait eu raison : Daredevil ne fait pas d’apparition dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home.

Après la sortie de la première bande-annonce le 23 août, les fans de Marvel pensaient avoir brièvement aperçu Matt Murdock à 0:30 minutes. Beaucoup de gens ont supposé que l’homme aux manches retroussées était l’acteur Charlie Cox, qui avait joué Murdock/Daredevil dans l’émission Netflix du personnage.

La frénésie des fans était si grande à propos de son apparence potentielle, en fait, que même l’acteur Charlie Cox y a pesé. Comme nous l’avons signalé, Cox a été contraint de nier qu’il faisait partie de la bande-annonce – et il s’avère qu’il avait raison depuis le début.

Avec la bande-annonce de No Way Home jouée avant leur projection de Shang-Chi, l’utilisateur de Twitter Gymblonski a confirmé que l’homme mystérieux n’était pas Cox après tout. Découvrez le tweet de Gymblonski à ce sujet ci-dessous :

J’ai vu #Shangchi en imax et ils ont joué la bande-annonce de #SpiderManNoWayHome avant et en raison du rapport hauteur/largeur accru, j’ai pu voir le visage derrière les bras et je peux confirmer que ce n’est PAS Charlie Cox #Daredevil pic.twitter.com/5l9r8aOQQ04 septembre 2021

Voir plus

Comme l’explique Gymblonski, les écrans IMAX ont un rapport hauteur/largeur accru par rapport aux écrans de cinéma de taille standard, ainsi qu’aux écrans de téléphones portables et d’ordinateurs portables. Cela signifie que regarder quelque chose au format IMAX vous permet de voir plus de ce qui devrait être visible à l’écran.

Avec Gymblonski regardant Shang-Chi en IMAX, ils ont pu voir plus de la bande-annonce de No Way Home que ceux d’entre nous qui l’avaient regardé sur nos téléphones ou nos ordinateurs.

Le visage de l’homme mystérieux est donc complètement visible dans les images de No Way Home – ce qui confirme qu’il ne s’agit pas de Cox. C’est donc une rumeur que nous pouvons enfin mettre au lit.

Analyse : Matt Murdock pourrait encore apparaître dans Spider-Man : No Way Home

(Crédit image : Netflix)

La vidéo de Gymblonski a peut-être discrédité l’apparence de Daredevil dans la bande-annonce, mais le personnage pourrait toujours apparaître dans Spider-Man: No Way Home.

Lors d’une récente interview (couverte dans le cadre de notre histoire de déni de Charlie Cox, qui est liée ci-dessus), Cox a semblé un peu troublé lorsqu’on lui a demandé s’il faisait partie du casting de No Way Home. Il est possible que Cox ne s’attendait pas à la question, alors peut-être que sa réponse agitée était une réaction naturelle à ce que l’intervieweur avait posé.

Pourtant, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles Matt Murdock figurera dans la suite de Spider-Man. Plusieurs sources, dont Murphy’s Multiverse et Brandon Davis de ComicBook.com, ont suggéré que Cox apparaîtrait à un certain titre.

D’autres fuiteurs ont déclaré que Murdock défendrait Peter Parker devant le tribunal après que ce dernier aurait été reconnu coupable d’avoir tué Mysterio à la fin de Spider-Man: Far From Home. L’utilisateur de Twitter TheDevilofHK suggère que Cox apparaîtra à l’écran pendant environ 10 minutes, ce qui lui donne encore plus de poids.

Bien que Daredevil n’apparaisse pas dans la bande-annonce de No Way Home, cela ne veut pas dire qu’il n’apparaîtra pas du tout dans le film. Il y a trop de rumeurs selon lesquelles Cox reviendra et d’autres spéculations indiquent qu’il apparaîtra dans d’autres projets MCU.

Les prochains spectacles de Marvel Disney Plus dans She-Hulk et Echo pourraient présenter des camées Murdock ou Daredevil, nous pourrions donc voir plus de Cox à l’avenir également. Compte tenu de la popularité du tour de Cox en tant que Murdock / Daredevil dans sa série Netflix, ce serait un excellent service aux fans si Marvel lui faisait un ajout permanent au MCU.