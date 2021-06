Non, gagner plus d’argent ne suffit pas pour devenir riche. C’est pourquoi.

in

“Je ne peux pas me permettre des hyènes.”

Publié à l’origine sur lifestylemaniacs.com

D Vous identifier que les personnes qui souffrent d’accidents graves qui affectent leur santé à vie sont plus heureuses à long terme que les gagnants de la loterie [1] ? Sans parler des taux de suicide.

Aussi, saviez-vous que la plupart des les gagnants de la loterie finissent en faillite ? C’est la cause profonde de leur misère.

Le but de cet article est de changer votre perception de la richesse. Il est en quelque sorte contradictoire de croire que gagner plus d’argent vous rendra plus riche.

Dans S01 : E14 de Two And A Half Men, Charlie fait faillite. Votre comptable essaie d’expliquer comment cela s’est produit parce que Charlie était choqué. Il a donné une explication très intuitive.

Il a fait l’analogie avec le flux de trésorerie en le comparant à de l’eau versée dans un gobelet en plastique avec un trou au fond.

Lorsque l’eau pénètre dans la tasse plus rapidement qu’elle ne s’écoule, la tasse reste pleine pendant un certain temps, même après que l’eau a cessé de couler. Bien sûr, cela se produit si le trou n’en est qu’un et pas trop grand.

Dans le cas de Charlie, il y avait dix trous au fond de la tasse, et dès que l’eau a cessé de sortir, la tasse a cessé d’avoir de l’eau.

L’analogie est simple : si vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous serez toujours pauvre.

Si vous avez un solde nul ou négatif dans votre portefeuille ou votre compte bancaire à la fin de chaque mois, alors vous dépensez trop. Vous ne vous en rendrez même pas compte, mais vous penserez que vous ne gagnez pas assez.

Disons que vous trouvez une solution pour gagner plus d’argent et que vous réussissez. Pensez-vous que cela résoudra la cause première de votre cas? Dans la plupart des cas, ce ne sera pas ainsi parce que votre état d’esprit est le même.

Le vrai problème est que vous avez une mentalité de consommateur. Quand vous avez plus, vous pensez que vous pouvez payer plus. En conséquence, vous dépensez plus.

Si vous changez d’état d’esprit de consommateur à investisseur, vous constaterez que vous dépensez trop en passif et non en actif.

De plus, vous verrez que plus d’argent équivaut à plus d’économies pour des investissements potentiels et plus de dépenses pour des choses dont vous n’avez pas besoin.

Je comprends. Vous réduisez déjà vos dépenses au minimum parce que vous n’avez pas eu cette chance. Dans votre cas, la solution est simplement d’augmenter vos revenus.

Cependant, il y a un hic à cette exception. Si vous gagniez plus d’argent, vous auriez probablement besoin de rattraper toutes ces années de manque de richesse.

L’exemple ci-dessus est ce qui m’est arrivé. J’ai gagné plus d’argent que ce dont j’avais besoin et j’ai quand même fini par emprunter de l’argent à d’autres de temps en temps. Heureusement, j’ai pris conscience de mes problèmes et les ai résolus au bon moment.

Si vous avez des difficultés avec votre argent, examinez d’abord vos dépenses avant d’essayer de gagner plus.

vérifiez vos factures : gaspillez-vous de l’électricité, de l’eau, du gaz, etc. ? vérifiez votre moyen de transport – pouvez-vous marcher ou prendre le bus au lieu de la voiture ? vérifiez vos abonnements – avez-vous besoin de Netflix, Spotify, YouTube Premium, Amazon Prime, etc. ? vérifiez vos achats – avez-vous besoin de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires, de nouveaux gadgets, etc. ?

La liste est longue mais, en bref, adoptez un style de vie minimaliste. Réfléchissez à deux fois avant de cliquer sur le bouton d’achat.