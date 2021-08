Non, Intel Alder Lake n’est pas sous-performant dans ces benchmarks – voici pourquoi

Une référence récemment découverte pour le processeur Intel Alder Lake Core i9-12900K fait le tour cette semaine, alimentant les spéculations selon lesquelles Alder Lake-S n’atteint pas les gains de performances promis par Intel lors de son récent événement Architecture Day. Ce n’est pas vraiment exact, cependant, car les repères en question ne montrent pas vraiment ce que les critiques prétendent qu’il fait.

La référence, trouvée dans la base de données PugetBench par le leaker Twitter Benchleaks, montre que l’Intel Core i9-12900K – le processeur phare des prochaines puces de la série Alder Lake-S d’Intel – atteint son score le plus élevé de 1575 sur la référence Adobe After Effects de Puget System, qui est environ 11,5% de plus que la même référence pour un Intel Core i9-11900K fonctionnant sur un système similaire.

12e génération Intel(R) Core(TM) i9-12900KASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI64GB (2x32GB) 4800MHzhttps://t.co/NSBvzAFjkChttps://t.co/EAaKTUdrZphttps://t.co/ parY3Nr0ixqG21 août 2021

Intel a déclaré lors de son événement Architecture Day qu’Intel Alder Lake améliorerait les instructions de son nouveau processeur par horloge de 19% par rapport aux processeurs Rocket Lake-S de la génération précédente, et évidemment 11,5% est inférieur à 19%.

Nous avons contacté Intel pour obtenir des commentaires sur l’indice de référence et un porte-parole de la société a réitéré poliment la politique d’Intel consistant à ne pas commenter les rumeurs et les spéculations.

Comme le note VideoCardz, cependant, le benchmark en question n’est pas un benchmark CPU simple – il montre comment l’ensemble du système fonctionne, pas seulement le CPU. C’est cependant le premier benchmark que nous ayons vraiment vu qui utilise un processeur Intel Core i9-12900K, et il y aura donc forcément des comparaisons avec des tests antérieurs dans la base de données PugetBench et de nombreuses conversations sur ce que tout cela signifie.

Il est toutefois important de savoir si ces comparaisons sont justes, tout comme de reconnaître que 11,5 % est inférieur à 19 % en ce qui concerne les pourcentages uniquement si vous supprimez les deux chiffres de leur contexte.

Analyse : ce résultat de test ne signifie pas autant qu’il est fait pour apparaître

Chez TechRadar, nous testons les ordinateurs pour gagner leur vie, ce qui signifie que nous exécutons toutes sortes de tests de performances pour pousser les processeurs, les GPU, les batteries et d’autres composants afin de voir à quel point les systèmes sont bien construits et de donner une mesure objective de la qualité de ces systèmes. Cours.

Les références sont importantes, en particulier pour comparer différents systèmes, même ceux qui utilisent le même matériel, car la façon dont un fabricant construit son système peut faire ou défaire ses performances globales. En tant que tel, il est parfaitement valable de comparer des systèmes à travers les générations ou d’utiliser différents composants concurrents comme une carte graphique RTX 3080 vs RX 6800 XT en utilisant leurs scores de référence relatifs.

Ce que vous ne pouvez pas faire cependant, c’est faire des comparaisons pommes-poires et les traiter comme si vous regardiez les mêmes mesures.

Le benchmark PugetBench Adobe After Effects dont il est question n’est pas strictement un benchmark CPU, il est conçu pour mesurer l’ensemble du système informatique par rapport à un système de référence utilisé par Puget Systems pour calculer un score global. Ce que les benchmarks de PugetBench vous disent, c’est à quel point un ordinateur peut mieux exécuter une application Adobe donnée que le système de référence.

Dans ce cas, nous pouvons dire qu’Adobe After Effects fonctionne jusqu’à 11,5% mieux sur le système exécutant Intel Core i9-12900K que sur celui exécutant Intel Core i9-11900K, par rapport à un système de référence moins performant.

Les systèmes d’Alder Lake et de Rocket Lake n’étaient pas tout à fait les mêmes non plus. Ils utilisaient tous les deux un RTX 3090 avec la même version de pilote, mais ils fonctionnaient sur des cartes mères différentes utilisant différents types de RAM fonctionnant à des vitesses différentes, sans aucune mention du type de solutions de refroidissement du processeur utilisées.

Cela est important, car nous voyons le même matériel produire des résultats de référence de processeur très divergents lorsqu’il s’exécute sur différents systèmes tout le temps ici chez TechRadar, ce que nous notons dans nos revues le cas échéant.

Il y a aussi une question légitime sur la mesure dans laquelle un benchmark tiers va mesurer les composants matériels qui n’ont pas encore été publiés. L’optimisation d’un benchmark pour du matériel qui n’a même pas encore de support officiel peut faire une réelle différence dans sa notation. C’est une grande raison pour laquelle toute référence de pré-lancement sur des échantillons d’ingénierie doit être prise avec un gros grain de sel.

(Crédit image : Avenir)

Pour tester si l’Intel Alder Lake Core i9-12900K exécute réellement 19% d’instructions en plus par cycle d’horloge qu’un Rocket Lake Core i9-11900K, vous devez finalement exécuter un benchmark CPU conçu pour mesurer les instructions d’un CPU par horloge. Il existe des références qui font cela, mais la référence PugetBench After Effects ne donne pas à cette mesure son propre score distinct, si elle la mesure complètement.

Au lieu de cela, vous obtenez un score global de performance du système, et vous pouvez toujours obtenir 19% d’instructions en plus par horloge et ne pas les traduire directement en 19% de meilleures performances. Intel ne revendique que le premier, pas le dernier.

De plus, ce chiffre de 19% cité par Intel est le résultat de nombreux, nombreux tests moyennés ensemble, ce qui signifie que vous pouvez avoir des tests qui montrent une augmentation de 11,5% des instructions par horloge et des tests qui montrent une augmentation de 26,5% et atteignent 19%. moyenne. Vous avez besoin de plus que quelques repères isolés pour affirmer qu’une puce donnée est en deçà des attentes.

Nous avons toujours critiqué les processeurs Intel lorsque la situation le justifie, et le Core i9-12900K d’Intel pourrait finir par nous décevoir encore plus que l’Intel Core i9-11900K lorsque nous l’avons examiné plus tôt cette année, mais ces résultats de référence limités ne ‘ Cela nous en dit assez pour dire que le i9-12900K est inférieur à l’affirmation d’Intel d’une amélioration de 19% des instructions par horloge.

Au fur et à mesure que la sortie d’Alder Lake se rapproche, nous verrons des références plus pertinentes apparaître en ligne et nous pourrons avoir une meilleure idée de l’orientation des choses – et, en fin de compte, les seuls tests qui nous intéressent sont ceux que nous exécutons nous-mêmes. – mais l’affirmation selon laquelle Intel n’a pas réussi à étayer ses affirmations après une seule série de références semi-pertinentes est très prématurée.