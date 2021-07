Non, Jack Dorsey ne trolle pas l’ETH en faisant de son logo le drapeau éthiopien

Comparer

“C’est formidable de voir Jack et la communauté crypto soutenir les athlètes #ETH!” le compte officiel des Jeux olympiques publié aujourd’hui après qu’Ethereum a obtenu un nouveau “logo”.

Crypto Twitter s’est joint à la fête aujourd’hui lorsque le hashtag #eth a commencé à afficher automatiquement le drapeau éthiopien en tant que “logo” Ethereum.

Compte tenu de l’amour du PDG de Twitter, Jack Dorsey, pour Bitcoin et du fait que Bitcoin a sa propre icône Twitter, beaucoup se sont demandé si Dorsey trollait subtilement Ethereum (ETH). Après tout, il est un fervent maximaliste de Bitcoin (BTC) qui a refusé d’envisager l’achat d’ETH et d’autres altcoins à plusieurs reprises et a déclaré à plusieurs reprises que Bitcoin deviendrait la monnaie native d’Internet.

Le fondateur de Twitter et Square a certainement vu le côté amusant de cela en tweetant “#eth”, qui a attiré l’attention du compte officiel des Jeux olympiques, qui a déclaré que c’était “super de voir Jack et la communauté crypto soutenir les athlètes de #ETH”.

L’influenceur Twitter Crypto Cobain a également trouvé le côté amusant et a tweeté “HAHA” à ses 403 400 abonnés que “c’est parfait”.

Le footballeur de la NFL Sean Culkin, qui convertit l’intégralité de son salaire NFL 2021 en Bitcoin, s’est demandé pourquoi tant de gens “ne réalisent pas qu’il est un troll”.

Des Bitcoiners comme “Bitcoin Meme Hub” ont pris la plaisanterie en publiant de faux tweets du co-fondateur d’Ethereum Vitalik Buterin, disant soi-disant “ce n’est pas drôle, Jack”.

pic.twitter.com/1DK6R9d1Gi – Bitcoin Meme Hub (@BitcoinMemeHub) 23 juillet 2021

Indicateurs de hachage

En fait, le drapeau éthiopien n’avait rien à voir avec Ethereum. La plate-forme de médias sociaux a attaché des drapeaux aux hashtags des nations participant aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. La promotion fait partie d’une campagne de drapeaux de hachage que la plate-forme a également menée pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro

Fait intéressant, le PDG de Twitter a utilisé le drapeau éthiopien pour promouvoir Bitcoin plus tôt cette année, après avoir retweeté les efforts de lobbying d’un groupe d’hommes d’affaires basés en Éthiopie surnommé “Project Mano” qui a exhorté leur gouvernement à envisager l’exploitation minière et l’utilisation de BTC.

#bitcoin https://t.co/jQSnJr5bv8 – jack (@jack) 15 juin 2021

Dorsey a pris la parole cette semaine à “The ₿ Word”, un événement Bitcoin virtuel aux côtés du PDG de Tesla, Elon Musk, et de la PDG d’Ark Invest, Cathie Wood. Au cours de l’événement, Dorsey a exprimé son espoir que Bitcoin “crée la paix dans le monde ou aide à créer la paix dans le monde”.

“Nous avons tous ces monopoles déséquilibrés et l’individu est impuissant et le montant des coûts et des distractions qui proviennent de notre système monétaire actuel est réel et détourne l’attention des problèmes plus importants”, a-t-il déclaré tout en soulignant le potentiel de Bitcoin. pour résoudre les inégalités financières.