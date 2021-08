Non, je ne monterai pas l’ours dans le nouveau DLC Assassin’s Creed

Ceci est à des fins d’illustration UNIQUEMENT.Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Un autre DLC Assassin’s Creed Valhalla signifie encore une nouvelle monture animale farfelue pour mon guerrier viking. Cette fois, c’est un ours. Une fois de plus, Ubisoft me tente de monter un animal géant historiquement inexact. J’ai fermement dit non au loup géant en 2020. Plus tôt cette année, je suis également passé à cheval sur le chat géant étrange et bosselé qui a été ajouté avec le DLC Wrath of The Druids. Et maintenant, encore une fois, je dois mettre mon pied à terre. Non Ubisoft, je ne monterai pas l’ours géant… même si j’en ai vraiment envie.

Hier, The Siege of Paris, la deuxième extension majeure d’Assassin’s Creed Valhalla, est sortie sur toutes les principales plateformes. C’est bon! Je l’ai beaucoup aimé, même s’il a quelques problèmes de performances malheureux, avec des taux de rafraîchissement et des déchirures d’écran qui gâchent parfois le plaisir. Et comme avant, après avoir terminé la première mission d’introduction en France, je me suis retrouvé le nouveau propriétaire d’un ours.

Ubisoft, ça vieillit. D’abord un loup, puis un chat géant, maintenant un ours. Pensez-vous vraiment que cela fonctionnera? Je suis fort, stupide et dévoué, même pour des choses stupides comme celle-ci.

Encore une fois, je vais laisser Zack expliquer pourquoi je ne chevauche pas ces bêtes de somme idiotes. Emportez-le !

Cela peut sembler une ligne étrange dans le sable, mais écoutez-moi. Le fait est que, même si la franchise a ajouté des éléments plus mystiques et fantastiques, j’ai toujours réussi à trouver un moyen de le faire fonctionner dans ma tête. Bien sûr, dans Assassin’s Creed Odyssey, vous pouvez combattre un minotaure. Mais peut-être que c’était juste une histoire qui a été tellement racontée qu’elle est devenue un souvenir. N’oubliez pas que le fonctionnement de ces jeux passe par l’Animus, lui-même une science étrange qui est plus magique que logique. L’Animus utilise l’ADN de personnes du passé pour présenter aux utilisateurs leurs mémoires ADN. (Cela n’a pas vraiment de sens.) Les souvenirs ne sont pas parfaits. En fait, dans ce dernier jeu, vous pouvez choisir entre un Eivor masculin ou féminin car l’Animus ne connaît pas réellement le sexe historique de l’Eivor. Ainsi, un mythe que quelqu’un a entendu toute sa vie, quelque chose qui aurait pu apparaître dans ses rêves, pourrait contaminer sa mémoire ADN. Mais un gros ours-loup que quelqu’un a chevauché pendant des années, l’utilisant pour aider à combattre des guerres et à sauver des gens, quelque chose que des milliers d’autres personnes ont vu, semble trop exagéré. L’Animus n’est peut-être pas parfait, mais ce n’est pas si mal de bien comprendre les faits.

G/O Media peut toucher une commission

Comme toujours, a parfaitement dit plus jeune moi. Bon travail. J’ajouterai également qu’il est étrange de voir comment personne autour d’Eivor ne réagit lorsqu’elle chevauche un ours ou un chat géant. Ils sourient tous ou essaient de vous tuer comme d’habitude. Personne ne va « Hé, regarde ce loup incroyablement grand ! Ce n’est pas normal ! Dans quel monde vivons-nous !

Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

Bien sûr, à ce stade, après avoir joué au jeu pendant plus de 120 heures, je cours avec le marteau de Thor et Excalibur. De plus, je suis capable d’utiliser des capacités magiques qui me permettent de ralentir le temps ou de guérir à la volée. Donc c’est probablement bizarre que personne ne crie à propos de tout ça non plus, mais n’essayons pas de percer des trous dans mon étrange blocage, surtout pas maintenant. C’est beaucoup trop tard pour ça.

Mais si je dois être honnête avec vous cher lecteur, je commence à avoir l’impression de manquer quelque chose. Je vois tous ces gens là-bas chevauchant leurs animaux géants et absurdes et ils s’amusent. Moi aussi j’ai envie de m’amuser. Je mérite un bon t—

NON! Je ne vais pas casser. Pas encore. Vous m’avez presque eu, Ubisoft et Assassin’s Creed. Bien qu’avec la nouvelle que l’éditeur envisage de soutenir Valhalla avec plus de DLC l’année prochaine, il est probable que ma lutte pour ne jamais monter ces montures inhabituelles n’est pas encore terminée.