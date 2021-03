Non, Jessica Simpson n’a pas vu l’encadrement Britney Spears Doc, explique pourquoi elle refuse de regarder

La montée en puissance de Jessica Simpson est, en fait, très similaire à celle de Britney Spears. Simpson a également commencé sa carrière de chanteuse à l’adolescence et a connu un succès astronomique. Mais ce n’est que lors de son émission de télé-réalité, Newlyweds: Nick and Jessica, qu’elle est devenue la cible de blagues insensibles sur son intelligence, à la suite de son commentaire «poulet ou poisson». Les événements sont étonnamment similaires à la façon dont la dépression mentale publique de Spears est devenue la tête de la plupart des comédiens et des spectateurs à l’époque.