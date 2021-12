Non, la décision SCOTUS sur l’avortement n’affecte pas les lois californiennes sur les armes à feu

Vous ne le sauriez jamais d’après la réaction du président Joe Biden et du gouverneur Gavin Newsom, mais la décision de la Cour suprême des États-Unis vendredi sur l’affaire de l’avortement au Texas n’a pas annulé Roe v. Wade. Il traitait d’un précédent juridique obscur sur qui peut poursuivre et être poursuivi – ce qu’on appelle « la qualité pour agir » – et la constitutionnalité de la loi texane est loin d’être établie. Samedi, espérons-le parce que Newsom n’avait pas encore lu ou compris la décision, il a annoncé qu’il utiliserait désormais la décision pour aider les Californiens à appliquer les lois sur le contrôle des armes à feu.

SCOTUS laisse des citoyens privés du Texas poursuivre en justice pour arrêter l’avortement ?! Si c’est le précédent, alors nous laisserons les Californiens poursuivre ceux qui ont mis des armes fantômes et des armes d’assaut dans nos rues. Si TX peut interdire l’avortement et mettre des vies en danger, CA peut interdire les armes de guerre mortelles et sauver des vies. https://t.co/N5Iur9PEUZ – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 12 décembre 2021

Les commentaires de Biden et Newsom sont plus susceptibles de susciter la colère de leurs partisans que d’avoir quoi que ce soit à voir avec la Cour suprême ou la loi.

La loi controversée du Texas permet aux citoyens privés de poursuivre quiconque « aide ou encourage » la plupart des types d’avortements pratiqués après environ six semaines. La seule question tranchée par le tribunal est de savoir qui vous pouvez poursuivre.

Les défenseurs des droits à l’avortement ont tenté de poursuivre divers représentants de l’État pour faire déclarer la loi inconstitutionnelle, mais le tribunal a mis fin à leur action en justice parce que les représentants de l’État du Texas ne sont pas chargés de l’application de la loi. Le tribunal a longtemps statué que vous ne pouvez poursuivre que ceux qui vous ont directement blessé.

La décision n’empêchera pas les gens de contester davantage la loi du Texas. L’opinion majoritaire du juge Neil Gorsuch a déclaré que ceux qui cherchaient à abroger la loi ne pouvaient pas poursuivre des personnes telles que les greffiers des tribunaux d’État qui s’occupent de la paperasse de ceux qui poursuivent ou les juges des tribunaux d’État qui tranchent ces différends. Dans une dissidence rédigée par le juge en chef John Roberts et rejointe par les trois juges de gauche, ils ont convenu que les juges des tribunaux d’État ne pouvaient pas être poursuivis, mais que les greffiers pourraient l’être.

Mais la décision n’est pas la fin de ce débat. La décision de Gorsuch a déclaré que les poursuites préalables à l’application de la loi sont autorisées, et elle énonce explicitement qui les défenseurs de l’avortement peuvent poursuivre devant les tribunaux de l’État. Par exemple, huit des juges ont convenu qu’ils pouvaient intenter une action en justice contre les responsables des licences médicales de l’État.

Newsom veut utiliser cette action en justice privée pour faire appliquer l’interdiction californienne des soi-disant « armes d’assaut » et des armes de fabrication privée (ce que les défenseurs du contrôle des armes appellent « armes fantômes »). Mais toute sa stratégie est un peu un mystère. La Californie interdit déjà à quiconque fabrique, distribue ou vend des armes d’assaut ou des kits ou des pièces d’armes fantômes. Leur interdiction des armes d’assaut est en place depuis des décennies. Il n’y a aucune preuve que les marchands d’armes en Californie aient continué à vendre ces armes interdites.

De plus, la Cour d’appel du neuvième circuit, dominée par les démocrates, a confirmé toutes les lois californiennes sur le contrôle des armes à feu, de sorte que cette méthode indirecte d’application par des parties privées n’est même pas nécessaire. Le but de la loi du Texas est d’éviter d’avoir recours à l’application de la loi de l’État pour restreindre les avortements.

Un certain nombre d’experts juridiques pensent que les tribunaux finiront par annuler la loi du Texas. Dans tous les cas, l’opinion de Gorsuch permet des contestations préalables à l’application, et cela a des implications sur ce que Newsom veut faire.

Les contestations préalables à l’application éviteront tout « effet dissuasif » sur la possession d’armes à feu. De plus, contrairement à la loi du Texas qui cible toute personne qui «aide ou encourage» l’avortement, Newsom limite sa proposition aux seuls fabricants, distributeurs ou vendeurs signifie qu’il sera confronté à des entreprises qui seront moins intimidées par les frais de justice.

Un aspect qui manque à tout le débat est que l’application privée des lois n’est pas nouvelle. Il est utilisé pour tout, des lois sur le salaire minimum au contrôle des loyers.

Par exemple, si les employeurs paient les travailleurs moins que le salaire minimum, les travailleurs peuvent intenter une action en justice pour récupérer le double du sous-paiement des salaires. Si un travailleur gagne 5 $ de l’heure alors que le minimum est de 7,25 $, il aurait environ 4 500 $ de moins-payé pendant un an — et 9 000 $ de gain pour poursuite en justice. Il sera indemnisé aussi longtemps qu’il sera sous-payé.

En conséquence, seule une infime fraction de 1 % des Américains couverts par le salaire minimum sont trop peu payés, et ces rares violations impliquent principalement des erreurs de la part des employeurs, et non des infractions pures et simples. Les seuls « flics » nécessaires sont moins de 1 000 agents fédéraux qui sont occupés à faire respecter la tenue des dossiers, les normes relatives au travail des enfants, au fil du temps, et d’autres réglementations du travail. De même, les lois sur le contrôle des loyers sont appliquées par le locataire pouvant poursuivre en justice pour paiement excédentaire de loyer.

Tout le débat sur l’application par Newsom du contrôle des armes à feu à ce stade est plus théâtral que logique ou juridique. Mais cela ne devrait pas être surprenant. Les politiciens ne peuvent jamais laisser passer l’occasion de dynamiser leur base.