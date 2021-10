NON! L’arbitre n’était pas à blâmer pour l’élimination des Giants

Nous nous sentons tous comme hier l’arbitre de Dodgers contre géants Il a eu beaucoup à voir avec le résultat final du match, mais d’après les chiffres, bien qu’il ait mal fait, ses mauvaises notes n’ont pas non plus déterminé le déroulement du match.

Mais tout d’abord :

Pourquoi les gens sont-ils en colère contre l’arbitre Dodgers vs Giants ?

Eh bien, des raisons d’être en colère s’il y en a. L’Ampayeo de cette année dans les éliminatoires de la Major League a laissé beaucoup à désirer avec de mauvaises marrations, des frappes qui n’étaient pas, des balles qui n’étaient pas, des swings qui n’existaient pas et deux équipes qui pourraient blâmer (avec des chiffres en main) les arbitres pour leur élimination : Tampa et les brasseurs.

Disons donc que les précédents n’aident pas beaucoup à arbitrer Doug Eddings, surtout quand il y a des marques aussi controversées que celles-ci dans le virage entre Urías et Bryan et où le frappeur Gigantes a été retiré après avoir vu 4 fautes et une prise :

L’arbitre Doug Eddings vient de faire sauter deux lancers en un seul Kris Bryant au bâton. Au lieu de tracer une marche, Bryant finirait par frapper.#Géants #Dodgers #LADvsSF pic.twitter.com/pjf72uIiIg – Juge-arbitre (@UmpireAuditor) 15 octobre 2021

Mais à quel point Edding a-t-il joué contre San Francisco ?

Disons que dans ces playoffs il y a eu pire et bien que l’arbitre finisse par influencer avec .68 de carrière au board, on ne peut pas assurer que cela aurait modifié le résultat du match.

Il est frappant dans l’analyse faite par Umpire Scorecards qu’en termes de cohérence (qui se résume à la métrique qui mesure à quel point la zone de frappe a marqué une fois qu’elle a été définie) Eddings était assez précis.

Une seule des 92 balles a été mal marquée, une fois que l’arbitre a « défini » sa zone de frappe.

Voici le rapport complet :

Arbitre : Doug Eddings

Finale : Giants 1, Dodgers 2 # ResilientSF // # Dodgers # SFvsLAD // #LADvsSF pic.twitter.com/MX0tUmJwzs – Cartes de pointage des arbitres (@UmpScorecards) 15 octobre 2021

Maintenant, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander :

Il est temps d’utiliser des arbitres robots en MLB ?

La réponse pour nous est : oui.